В Ингушетии возбудили дело после гибели ребенка при пожаре в частном доме

НАЛЬЧИК, 22 ноя - РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка в результате пожара в частном доме, сообщило региональное СУ СК РФ.

Отмечается, что в рамках расследования назначены судебно-медицинские экспертизы, допрошены свидетели, проводятся другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин возгорания.