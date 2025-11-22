Рейтинг@Mail.ru
В Ингушетии возбудили дело после гибели ребенка при пожаре в частном доме - РИА Новости, 22.11.2025
14:12 22.11.2025
В Ингушетии возбудили дело после гибели ребенка при пожаре в частном доме
В Ингушетии возбудили дело после гибели ребенка при пожаре в частном доме - РИА Новости, 22.11.2025
В Ингушетии возбудили дело после гибели ребенка при пожаре в частном доме
Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка в результате пожара в частном доме, сообщило региональное СУ СК РФ. РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T14:12:00+03:00
2025-11-22T14:12:00+03:00
происшествия
республика ингушетия
россия
назрань
следственный комитет россии (ск рф)
республика ингушетия
россия
назрань
происшествия, республика ингушетия, россия, назрань, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Республика Ингушетия, Россия, Назрань, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ингушетии возбудили дело после гибели ребенка при пожаре в частном доме

СК возбудил дело после гибели ребенка при пожаре в частном доме в Ингушетии

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 22 ноя - РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка в результате пожара в частном доме, сообщило региональное СУ СК РФ.
Ранее сообщалось, что вечером в пятницу в результате пожара в частном доме в селении Экажево пострадали четверо несовершеннолетних детей в возрасте от года до пяти лет. Один из детей - 2021 года рождения - скончался, не приходя в сознание. Три других ребенка доставлены в детскую республиканскую клиническую больницу в Назрани, они отравились продуктами горения, их состояние удовлетворительное.
"По факту гибели малолетнего ребенка в результате отравления угарным газом Назрановским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках расследования назначены судебно-медицинские экспертизы, допрошены свидетели, проводятся другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин возгорания.
ПроисшествияРеспублика ИнгушетияРоссияНазраньСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
