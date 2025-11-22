В Ингушетии возбудили дело после гибели ребенка при пожаре в частном доме

НАЛЬЧИК, 22 ноя - РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка в результате пожара в частном доме, сообщило региональное СУ СК РФ.
Ранее сообщалось, что вечером в пятницу в результате пожара в частном доме в селении Экажево пострадали четверо несовершеннолетних детей в возрасте от года до пяти лет. Один из детей - 2021 года рождения - скончался, не приходя в сознание. Три других ребенка доставлены в детскую республиканскую клиническую больницу в Назрани, они отравились продуктами горения, их состояние удовлетворительное.
"По факту гибели малолетнего ребенка в результате отравления угарным газом Назрановским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках расследования назначены судебно-медицинские экспертизы, допрошены свидетели, проводятся другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин возгорания.
