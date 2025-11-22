https://ria.ru/20251122/chislo-2056776700.html
В Нигерии число похищенных из католической школы выросло до 315
Число похищенных боевиками из школы Святой Марии в штате Нигер в центральной Нигерии составило 315 человек, среди них 303 ученика, передает агентство Франс... РИА Новости, 22.11.2025
в мире
нигерия
нигер
сша
дональд трамп
