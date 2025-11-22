Рейтинг@Mail.ru
В Нигерии число похищенных из католической школы выросло до 315
11:49 22.11.2025
В Нигерии число похищенных из католической школы выросло до 315
В Нигерии число похищенных из католической школы выросло до 315
Число похищенных боевиками из школы Святой Марии в штате Нигер в центральной Нигерии составило 315 человек, среди них 303 ученика, передает агентство Франс... РИА Новости, 22.11.2025
2025
В Нигерии число похищенных из католической школы выросло до 315

Число похищенных из католической школы в Нигерии достигло 315 человек

Вооружённые силы Нигерии
Вооружённые силы Нигерии - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Вооружённые силы Нигерии. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Число похищенных боевиками из школы Святой Марии в штате Нигер в центральной Нигерии составило 315 человек, среди них 303 ученика, передает агентство Франс Пресс.
Ранее агентство сообщало о 227 похищенных в результате нападения в пятницу.
"Христианская ассоциация Нигерии заявила, что после проверки после массового похищения в пятницу утром были получены новые данные, и добавила, что общее число похищенных теперь составляет 303 учащихся и 12 учителей", - пишет агентство.
Президент США Дональд Трамп 31 октября обозначил Нигерию в качестве "страны, вызывающей особую озабоченность" в связи с предполагаемым геноцидом в отношении нигерийцев-христиан со стороны исламистов, которым нигерийское правительство якобы не может ничего противопоставить. Позднее он добавил, что не исключает отправку военных либо воздушные удары по территории страны.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Президент Нигерии встретится с Трампом из-за ситуации с христианами
