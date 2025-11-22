МИД Чили направил ноту протеста новому послу США

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел Чили направило ноту протеста по поводу высказываний нового посла США в стране Брэндона Джадда, говорится в заявлении на сайте ведомства.
Согласно заявлению, опубликованном на сайте в пятницу, глава МИД Чили Альберто ван Клаверен сообщил о ноте протеста на пресс-конференции. Министр не уточнил, о каких именно высказываниях Джадда идет речь, однако заявил, что они не способствуют "конструктивным отношениям".
"Правда в том, что мы считаем заявления нового посла США неуместными и достойными сожаления. Мы также считаем, что его замечания относительно политического процесса в стране представляют собой вмешательство во внутренние дела нашей страны, и мы ясно дали ему это понять посредством этой ноты протеста", - говорится в заявлении главы ведомства.
Министерство отмечает, что ранее новый посол США в Чили раскритиковал "предполагаемую задержку" с вручением и получением верительных грамот. Глава МИД подчеркнул, что, так как Джадд приехал в страну менее двух недель назад, его срок ожидания для вручения верительных грамот "совершенно естественен".
"У всех стран разные сроки вручения верительных грамот, и некоторые страны, например, проводят церемонии два-три раза в год, не чаще.... Разумеется, мы не делаем исключений, то есть придерживаемся хронологического порядка, как и принято в такой стране, как наша", - приводятся слова ван Клаверена.
Новый посол США в Чили Брэндон Джадд провел пресс-конференцию в четверг, на которой он прокомментировал высказывания президента Чили Габриэля Борича в отношении президента США Дональда Трампа. Борич ранее в ноябре на саммите по климату COP30 раскритиковал Трампа за отрицание изменения климата Земли, а также высказался против стиля политики американского лидера и введения пошлин Штатами. Джадд назвал "разочаровывающими" слова Борича, отметив, что отношения Чили и США ухудшились.