МИД Чили направил ноту протеста новому послу США

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел Чили направило ноту протеста по поводу высказываний нового посла США в стране Брэндона Джадда, говорится в заявлении на сайте ведомства.

"МИД направил ноту протеста в связи с заявлениями назначенного посла США Чили Брэндона Джадда", - говорится в публикации.

Согласно заявлению, опубликованном на сайте в пятницу, глава МИД Чили Альберто ван Клаверен сообщил о ноте протеста на пресс-конференции. Министр не уточнил, о каких именно высказываниях Джадда идет речь, однако заявил, что они не способствуют "конструктивным отношениям".

"Правда в том, что мы считаем заявления нового посла США неуместными и достойными сожаления. Мы также считаем, что его замечания относительно политического процесса в стране представляют собой вмешательство во внутренние дела нашей страны, и мы ясно дали ему это понять посредством этой ноты протеста", - говорится в заявлении главы ведомства.

Министерство отмечает, что ранее новый посол США в Чили раскритиковал "предполагаемую задержку" с вручением и получением верительных грамот. Глава МИД подчеркнул, что, так как Джадд приехал в страну менее двух недель назад, его срок ожидания для вручения верительных грамот "совершенно естественен".

"У всех стран разные сроки вручения верительных грамот, и некоторые страны, например, проводят церемонии два-три раза в год, не чаще.... Разумеется, мы не делаем исключений, то есть придерживаемся хронологического порядка, как и принято в такой стране, как наша", - приводятся слова ван Клаверена.