МИД Чили направил ноту протеста новому послу США
10:27 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/chili-2056770623.html
МИД Чили направил ноту протеста новому послу США
Министерство иностранных дел Чили направило ноту протеста по поводу высказываний нового посла США в стране Брэндона Джадда, говорится в заявлении на сайте... РИА Новости, 22.11.2025
МИД Чили направил ноту протеста новому послу США

МИД Чили направил ноту протеста новому послу США Джадду из-за его высказываний

© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаг США. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел Чили направило ноту протеста по поводу высказываний нового посла США в стране Брэндона Джадда, говорится в заявлении на сайте ведомства.
"МИД направил ноту протеста в связи с заявлениями назначенного посла США в Чили Брэндона Джадда", - говорится в публикации.
Вид на Сантьяго-де-Чили - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Президент Чили определится во втором туре выборов
17 ноября, 04:00
Согласно заявлению, опубликованном на сайте в пятницу, глава МИД Чили Альберто ван Клаверен сообщил о ноте протеста на пресс-конференции. Министр не уточнил, о каких именно высказываниях Джадда идет речь, однако заявил, что они не способствуют "конструктивным отношениям".
"Правда в том, что мы считаем заявления нового посла США неуместными и достойными сожаления. Мы также считаем, что его замечания относительно политического процесса в стране представляют собой вмешательство во внутренние дела нашей страны, и мы ясно дали ему это понять посредством этой ноты протеста", - говорится в заявлении главы ведомства.
Министерство отмечает, что ранее новый посол США в Чили раскритиковал "предполагаемую задержку" с вручением и получением верительных грамот. Глава МИД подчеркнул, что, так как Джадд приехал в страну менее двух недель назад, его срок ожидания для вручения верительных грамот "совершенно естественен".
"У всех стран разные сроки вручения верительных грамот, и некоторые страны, например, проводят церемонии два-три раза в год, не чаще.... Разумеется, мы не делаем исключений, то есть придерживаемся хронологического порядка, как и принято в такой стране, как наша", - приводятся слова ван Клаверена.
Новый посол США в Чили Брэндон Джадд провел пресс-конференцию в четверг, на которой он прокомментировал высказывания президента Чили Габриэля Борича в отношении президента США Дональда Трампа. Борич ранее в ноябре на саммите по климату COP30 раскритиковал Трампа за отрицание изменения климата Земли, а также высказался против стиля политики американского лидера и введения пошлин Штатами. Джадд назвал "разочаровывающими" слова Борича, отметив, что отношения Чили и США ухудшились.
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
FT: в ООН испугались, что США сорвут климатическую конференцию
5 ноября, 12:52
 
В миреЧилиСШАЗемляГабриэль БоричДональд Трамп
 
 
