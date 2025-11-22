https://ria.ru/20251122/brazilija-2056795161.html
В Бразилии арестовали экс-президента Болсонару, пишут СМИ
Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару был превентивно арестован местной полицией, сообщает газета Globo. РИА Новости, 22.11.2025
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости.
Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару был превентивно арестован местной полицией, сообщает газета Globo
.
"Экс-президент Жаир Болсонару
был арестован в субботу. Арест является превентивной мерой и был осуществлен по запросу федеральной полиции", - говорится в публикации.
Globo со ссылкой на заявление правоохранительных органов сообщает, что задержание находящегося с 4 августа под домашним арестом Болсонару было осуществлено во исполнение судебного ордера.
Отмечается, что данная мера связана с пятничным призывом сына экс-президента и сенатора Флавио Болсонару провести акцию в поддержку своего отца.
Верховный суд Бразилии
в начале сентября признал 70-летнего Жаира Болсонару виновным в заговоре с целью государственного переворота и приговорил его к 27 годам и трем месяцам тюрьмы. Это стало первым случаем в истории страны, когда бывшего президента признали виновным в преступлениях против демократии.
Бывший президент Болсонару был осужден вместе с семью другими высокопоставленными обвиняемыми за действия, направленные против демократического строя. Обвиняемые были признаны виновными в пяти преступлениях: вооруженная преступная организация, попытка насильственного уничтожения демократического принципа верховенства права, государственный переворот, ущерб, квалифицированный как насилие и серьезная угроза государственному имуществу, а также порча объектов культурного наследия.