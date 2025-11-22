В Бразилии арестовали экс-президента Болсонару, пишут СМИ

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару был превентивно арестован местной полицией, сообщает газета Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару был превентивно арестован местной полицией, сообщает газета Globo

"Экс-президент Жаир Болсонару был арестован в субботу. Арест является превентивной мерой и был осуществлен по запросу федеральной полиции", - говорится в публикации.

Globo со ссылкой на заявление правоохранительных органов сообщает, что задержание находящегося с 4 августа под домашним арестом Болсонару было осуществлено во исполнение судебного ордера.

Отмечается, что данная мера связана с пятничным призывом сына экс-президента и сенатора Флавио Болсонару провести акцию в поддержку своего отца.

Верховный суд Бразилии в начале сентября признал 70-летнего Жаира Болсонару виновным в заговоре с целью государственного переворота и приговорил его к 27 годам и трем месяцам тюрьмы. Это стало первым случаем в истории страны, когда бывшего президента признали виновным в преступлениях против демократии.