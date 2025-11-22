https://ria.ru/20251122/bpla-2056761798.html
ВС России уничтожили три автомобиля ВСУ в районе Константиновки
Операторы ударных БПЛА "Южной" группировки войск обнаружили и уничтожили три автомобиля ВСУ в районе населенного пункта Константиновка в ДНР, сообщили в... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T09:04:00+03:00
2025-11-22T09:04:00+03:00
2025-11-22T09:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
константиновка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
