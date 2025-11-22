Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО за ночь уничтожили 69 украинских беспилотников
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:58 22.11.2025 (обновлено: 09:03 22.11.2025)
Силы ПВО за ночь уничтожили 69 украинских беспилотников
Силы ПВО сбили за ночь 69 украинских дронов над российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 22.11.2025
2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 69 украинских беспилотников

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Силы ПВО сбили за ночь 69 украинских дронов над российскими регионами, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи 22 ноября дежурными средствами ПВО уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Так, российские бойцы сбили 16 БПЛА над Ростовской областью, по 15 — над Самарской и Саратовской областями, еще 13 — над Крымом.
Также уничтожено по три дрона над Волгоградской и Курской областями, два — над Воронежской, по одному — над Белгородской и Брянской.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
