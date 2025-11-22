Правительство выдвинуло кандидатов в совет директоров "Интер РАО"

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Кабмин выдвинул в совет директоров ПАО "Интер РАО ЕЭС" генерального директора компании Сергея Дрегваля, председателя правления "Роснефти" Игоря Сечина и директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева, сказано в распоряжении правительства.
"Выдвинуть кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации в совет директоров публичного акционерного общества "Интер РАО ЕЭС" (г. Москва) согласно приложению… Дрегваль С.Г., Сечин И.И., Шугаев Д.Е.", - сказано в документе.
Сечин и Шугаев ранее уже назначались членами совета директоров. Актуальный состав совета директоров не раскрыт.
Дрегваль был назначен генеральным директором "Интер РАО" в марте 2024 года. Ранее пост гендиректора занимал Борис Ковальчук, который также был и в составе совета директоров.
Ранее в октябре сообщалось, что акционеры "Интер РАО" проведут внеочередное собрание 29 декабря об избрании членов совета директоров общества.
