Правительство выдвинуло кандидатов в совет директоров "Интер РАО"

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Кабмин выдвинул в совет директоров ПАО "Интер РАО ЕЭС" генерального директора компании Сергея Дрегваля, председателя правления "Роснефти" Игоря Сечина и директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева, сказано в распоряжении правительства.

Сечин и Шугаев ранее уже назначались членами совета директоров. Актуальный состав совета директоров не раскрыт.

Дрегваль был назначен генеральным директором "Интер РАО" в марте 2024 года. Ранее пост гендиректора занимал Борис Ковальчук , который также был и в составе совета директоров.

Ранее в октябре сообщалось, что акционеры "Интер РАО" проведут внеочередное собрание 29 декабря об избрании членов совета директоров общества.