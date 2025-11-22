Глава церковного приюта рассказал, как обращаться с бездомными

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Пускать бездомного в квартиру не стоит, чтобы избежать опасных ситуаций, нужно действовать поэтапно, начать с кормления, понять, что за человек и что он хочет, направить его к специалистам, которые могут помочь, рассказал РИА Новости директор столичного церковного приюта "Теплый прием" Илья Кусков.

Ранее в пресс-службе СУСК РФ по Омской области рассказали РИА Новости, что омская пенсионерка умерла от рук возлюбленного: бездомный, которого женщина забрала к себе, на четвертый день совместной жизни поссорился с ней и зарезал ее. Следователи выяснили, что 16 ноября 73-летняя женщина вышла на улицу выкидывать мусор и познакомилась с 66-летним бездомным. Он рассказал ей о своей несчастной жизни, и женщина решила, что он - "ее судьба", несмотря на протесты родственников, она пустила его к себе жить. По данным ведомства, о преступлении в полицию сообщила соседка пенсионерки. Тело женщины обнаружили в подъезде. В пресс-службе ведомства добавили, что подозреваемый ранее уже отбывал срок за убийство, сейчас он арестован.

"Можно посочувствовать пострадавшей женщине, помолиться об ее упокоении. Ее поступок - сразу взять человека в дом - благочестивое решение, но есть подводные камни, риски. Женщина не поняла, что это за человек, что ему нужно", - сказал Кусков РИА Новости.

По его словам, помогать бездомным надо поэтапно.

"Сначала мы оказываем помощь, кормим, устанавливаем контакт, общаемся, чтобы понять, что это за человек, что он хочет, например, найти ночлег, работу, восстановить документы, и как ему эффективно помочь. Мы помогаем сами или связываем его с нужными организациями. А может быть и так, что человек ничего не хочет. Думаю, если бы мы всех сразу брали в приют на реабилитацию, большинство бы уходило", - пояснил директор приюта.

Поэтому, добавил он, лучше в таких случаях обратиться за помощью к специалистам или волонтерам, которые знают, как помочь.

"Если вы хотите помочь бездомному, можно посоветовать обратиться к тем, кто умеет это делать, или научиться самому. Можно вынести ему на улицу еду и расспросить, что он хочет, направить к тем, кто поможет. В любом регионе есть организации, которые занимаются бездомными: православные приюты, храмы, центры социальной адаптации, можно позвонить, найти место, устроить. Мы выпустили приложение "Помощь бездомным людям" - там в режиме реального времени, по регионам, отображены все организации, которые помогают бездомным. Если бы женщина из Омска посмотрела бы в приложении, что есть около нее, то быстро бы устроила мужчину - и так помогла. Все были бы рады", - считает эксперт.

Он рассказал, что среди подопечных приюта есть счастливые истории любви.

"Оба бездомные, встретились в приюте. Он потерял память после травмы, она за ним ухаживала. Память восстановилась. Потом они создали семью, расписались - замечательная история. Конечно, нужно с любовью поддерживать людей, утешать, помогать, но помогать правильно, умеючи, постепенно, без резких движений, чтобы не попасть в трудную, опасную ситуацию", - заключил собеседник агентства.

Ранее председатель Синодального отдела Русской православной церкви по благотворительности протоиерей Михаил Потокин рассказал, что в холода особенно страдают бездомные и призвал обращаться за помощью, если вы увидели человека на улице. Отец Михаил напомнил о церковной горячей линии социальной помощи - 8 800 70 70 222, и рассказал, что в Москве есть приют "Теплый прием", есть социальная служба "Ангар спасения" на Николоямской улице, они принимают пожертвования и одежду, а также что на всю Россию в Русской церкви действуют 136 приютов для бездомных, 52 "автобуса милосердия", 43 пункта обогрева, а в любом городе есть храмы, которые помогают бездомным.