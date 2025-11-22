https://ria.ru/20251122/bespilotniki-2056830674.html
Над Белгородской и Курской областями сбили девять БПЛА
Над Белгородской и Курской областями сбили девять БПЛА - РИА Новости, 22.11.2025
Над Белгородской и Курской областями сбили девять БПЛА
Средства ПВО в период с 12.00 мск до 18.00 мск сбили девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской и Курской областями,... РИА Новости, 22.11.2025
Над Белгородской и Курской областями сбили девять БПЛА
МО: ПВО за 4 часа сбила над Курской и Белгородской областями девять дронов ВСУ