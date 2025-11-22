Над Белгородской и Курской областями сбили девять БПЛА

«

"Двадцать второго ноября текущего года в период с 12.00 мск до 18.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь БПЛА – над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Курской области", - говорится в сообщении МО РФ.