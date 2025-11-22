Рейтинг@Mail.ru
Российские беспилотники поразили пункт дислокации ВСУ в Константиновке - РИА Новости, 22.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:05 22.11.2025 (обновлено: 08:23 22.11.2025)
Российские беспилотники поразили пункт дислокации ВСУ в Константиновке
Российские беспилотники поразили пункт дислокации ВСУ в Константиновке - РИА Новости, 22.11.2025
Российские беспилотники поразили пункт дислокации ВСУ в Константиновке
Операторы БПЛА "Южной" группировки войск поразили пункт временной дислокации с живой силой ВСУ в Константиновке в ДНР, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 22.11.2025
Российские беспилотники поразили пункт дислокации ВСУ в Константиновке

Военнослужащий расчета ударного БПЛА Молния - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Военнослужащий расчета ударного БПЛА "Молния". Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 ноя — РИА Новости. Операторы БПЛА "Южной" группировки войск поразили пункт временной дислокации с живой силой ВСУ в Константиновке в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"В населённом пункте Константиновка разведчики 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск обнаружили высадку живой силы противника в пункт временной дислокации (ПВД – ред.). Координаты местонахождения ПВД противника были переданы операторам беспилотных систем "Молния". Двумя точными попаданиями ПВД с живой силой противника был уничтожен", — говорится в сообщении.
Специальная военная операция на Украине
 
 
