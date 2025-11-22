https://ria.ru/20251122/bespilotniki-2056757148.html
Российские беспилотники поразили пункт дислокации ВСУ в Константиновке
Российские беспилотники поразили пункт дислокации ВСУ в Константиновке
Операторы БПЛА "Южной" группировки войск поразили пункт временной дислокации с живой силой ВСУ в Константиновке в ДНР, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 22.11.2025
константиновка
донецкая народная республика
