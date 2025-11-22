В Белоруссии уточнили правила для литовского грузового транспорта

МИНСК, 22 ноя – РИА Новости . Правительство Белоруссии своим постановлением уточнило условия передвижения литовских полуприцепов и прицепов по стране, прописав, что это возможно при работающих пунктах пропуска "Бенякони" (с литовской стороны – "Шальчининкай"), "Каменный Лог" ("Мядининкай") и для совершения грузовых операций в специальных местах.

В конце октября правительство Литвы заявило, что на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закроет пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска "инцидентами" с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц. А позже правительство Литвы решило открыть КПП раньше заявленного срока - уже 20 ноября.