В Белоруссии уточнили правила для литовского грузового транспорта

МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Правительство Белоруссии своим постановлением уточнило условия передвижения литовских полуприцепов и прицепов по стране, прописав, что это возможно при работающих пунктах пропуска "Бенякони" (с литовской стороны – "Шальчининкай"), "Каменный Лог" ("Мядининкай") и для совершения грузовых операций в специальных местах.
Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале страны.
Постановлением вносится изменение в более раннюю редакцию постановления, которым устанавливался запрет на использование территории Белоруссии для перемещения ряда категорий транспорта для грузоперевозок.
В соответствии с новым постановлением запрет не распространяется в случае следования в установленный срок прицепов и полуприцепов, зарегистрированных в Литве, из КПП на белорусско-литовской границе в соответствующие им специально установленные места, со дня возобновления движения транспорта через пункты пропуска "Бенякони" ("Шальчининкай"), "Каменный Лог" ("Мядининкай") для совершения грузовых операций, из таких мест в соответствующие им КПП после совершения грузовых операций, а также между такими специально установленными местами в порожнем состоянии.
Решение вступает в силу со дня его принятия – 20 ноября.
Более ранняя редакция постановления разрешала следование прицепов и полуприцепов, зарегистрированных в Литве, из автодорожных пунктов пропуска, расположенных на белорусско-литовском участке госграницы, на территорию Белоруссии, а также с территории Белоруссии в такие автодорожные пункты пропуска. При этом данным документом Белоруссия до конца 2027 года ограничила движение грузовиков и тягачей, зарегистрированных в ЕС, по своей территории, за некоторыми исключениями.
В конце октября правительство Литвы заявило, что на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закроет пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска "инцидентами" с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц. А позже правительство Литвы решило открыть КПП раньше заявленного срока - уже 20 ноября.
Пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Руслан Варанков в день возобновления работы границы отмечал, что предложение Минска в адрес Вильнюса о консультациях на уровне министерств иностранных дел по теме работы КПП на общей границе сохраняет актуальность на фоне рисков нового закрытия границы Литвой в одностороннем порядке.