Air Arabia объяснила проблему с доставкой багажа и отмену рейса в Москву - РИА Новости, 22.11.2025
23:05 22.11.2025
Air Arabia объяснила проблему с доставкой багажа и отмену рейса в Москву
Air Arabia объяснила проблему с доставкой багажа и отмену рейса в Москву - РИА Новости, 22.11.2025
Air Arabia объяснила проблему с доставкой багажа и отмену рейса в Москву
Специалисты Росавиации находятся на связи с авиакомпанией Air Arabia по ситуациям недоставки багажа и отмены рейса из Шарджи в Москву, говорится в сообщении... РИА Новости, 22.11.2025
шарджа (эмират)
москва
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
air arabia
домодедово (аэропорт)
шарджа (эмират)
москва
россия
шарджа (эмират), москва, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), air arabia, домодедово (аэропорт)
Шарджа (эмират), Москва, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Air Arabia, Домодедово (аэропорт)
Air Arabia объяснила проблему с доставкой багажа и отмену рейса в Москву

Росавиация: Air Arabia не доставила багаж и отменила рейс в Москву из-за погоды

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Специалисты Росавиации находятся на связи с авиакомпанией Air Arabia по ситуациям недоставки багажа и отмены рейса из Шарджи в Москву, говорится в сообщении ведомства.
"Специалисты Росавиации находятся на связи с авиакомпанией Air Arabia. По поводу недоставки багажа и отмены рейса из Шарджи в столицу России перевозчик из ОАЭ сообщил: недоставка багажа связана с ротацией и задержками бортов из-за погодных условий в Шардже 20 ноября (сильный туман)… Изначально пассажиры рейса G9 956 были вынуждены столкнуться с отменой рейса из-за закрытия аэропорта Шарджи в связи с погодными условиями, а именно сильным туманом", — говорится в сообщении.
Аэропорт Пулково - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Рейс из Петербурга в Дубай задержали из-за технической неполадки
21 ноября, 09:01
По ситуации с багажом авиакомпания Air Arabia сообщила, что багаж загрузить не успели из-за задержки рейсов в Россию в связи с ожиданием пассажиров со стыковочных рейсов. На данный момент в Москву не прибыло 104 места багажа. Они будут доставлены на следующих рейсах из Шарджи в Москву. Ожидается, что багаж прибудет в течение двух ближайших суток, отмечается в сообщении Росавиации.
"Аэропорт выделил дополнительное количество сотрудников для оформления таких актов по прибытию", — приводится в сообщении Росавиации информация от авиакомпании.
По ситуации с отменой рейса авиакомпания проинформировала российское ведомство, что из-за нарушения выполнения рейсов по всей маршрутной сети Air Arabia предоставить дополнительный борт для вывоза пассажиров было невозможно.
"Пассажиров пересаживали на ближайшие доступные рейсы, однако из-за ограниченных емкостей и высокой загрузки рейсов некоторых пассажиров размещали в гостиницах. Большая часть пассажиров принадлежала к группе, которая, по договоренности с партнерами, была размещена в гостинице… Авиакомпания изыскала все возможные варианты и запланировала дополнительный рейс G9 797 для вывоза пассажиров 23 ноября в 21.30 по времени ОАЭ (22.30 мск), с обратным вылетом из Домодедово 24 ноября в 03.10 по местному (московскому) времени", — отмечается в сообщении.
Полетная программа из аэропорта Шарджи в Россию и обратно полностью восстановлена, рейсы выполняются в штатном режиме, говорится в сообщении.
Пассажиры в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Борт Air Arabia из Шарджи в Домодедово прилетел без 90 мест багажа
Вчера, 11:42
 
