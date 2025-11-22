Air Arabia объяснила проблему с доставкой багажа и отмену рейса в Москву

"Аэропорт выделил дополнительное количество сотрудников для оформления таких актов по прибытию", — приводится в сообщении Росавиации информация от авиакомпании.

По ситуации с отменой рейса авиакомпания проинформировала российское ведомство, что из-за нарушения выполнения рейсов по всей маршрутной сети Air Arabia предоставить дополнительный борт для вывоза пассажиров было невозможно.