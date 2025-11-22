Air Arabia объяснила проблему с доставкой багажа и отмену рейса в Москву

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Специалисты Росавиации находятся на связи с авиакомпанией Air Arabia по ситуациям недоставки багажа и отмены рейса из Шарджи в Москву, говорится в сообщении ведомства.
"Специалисты Росавиации находятся на связи с авиакомпанией Air Arabia. По поводу недоставки багажа и отмены рейса из Шарджи в столицу России перевозчик из ОАЭ сообщил: недоставка багажа связана с ротацией и задержками бортов из-за погодных условий в Шардже 20 ноября (сильный туман)… Изначально пассажиры рейса G9 956 были вынуждены столкнуться с отменой рейса из-за закрытия аэропорта Шарджи в связи с погодными условиями, а именно сильным туманом", — говорится в сообщении.
По ситуации с багажом авиакомпания Air Arabia сообщила, что багаж загрузить не успели из-за задержки рейсов в Россию в связи с ожиданием пассажиров со стыковочных рейсов. На данный момент в Москву не прибыло 104 места багажа. Они будут доставлены на следующих рейсах из Шарджи в Москву. Ожидается, что багаж прибудет в течение двух ближайших суток, отмечается в сообщении Росавиации.
"Аэропорт выделил дополнительное количество сотрудников для оформления таких актов по прибытию", — приводится в сообщении Росавиации информация от авиакомпании.
По ситуации с отменой рейса авиакомпания проинформировала российское ведомство, что из-за нарушения выполнения рейсов по всей маршрутной сети Air Arabia предоставить дополнительный борт для вывоза пассажиров было невозможно.
"Пассажиров пересаживали на ближайшие доступные рейсы, однако из-за ограниченных емкостей и высокой загрузки рейсов некоторых пассажиров размещали в гостиницах. Большая часть пассажиров принадлежала к группе, которая, по договоренности с партнерами, была размещена в гостинице… Авиакомпания изыскала все возможные варианты и запланировала дополнительный рейс G9 797 для вывоза пассажиров 23 ноября в 21.30 по времени ОАЭ (22.30 мск), с обратным вылетом из Домодедово 24 ноября в 03.10 по местному (московскому) времени", — отмечается в сообщении.
Полетная программа из аэропорта Шарджи в Россию и обратно полностью восстановлена, рейсы выполняются в штатном режиме, говорится в сообщении.