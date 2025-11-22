Украина и Европа торпедируют усилия Трампа и тянут время, считает Азаров

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Киев и Европа торпедируют усилия президента США Дональда Трампа и пытаются выиграть время в вопросе подписания мирного плана, считает бывший премьер Украины Николай Азаров.

"Киевский режим пытается выиграть время в вопросе подписания мирного плана США по урегулированию конфликта в Украине . Недавнее обращение ( Владимира) Зеленского к украинцам по этому вопросу – глупость и попытка уйти от ответа", - написал Азаров в своем Telegram-канале.

Великобритании и Франции. Он обратил внимание, что Владимир Зеленский уже успел обсудить мирный план США с лидерами ФРГ

"Все это говорит вот о чем – попытка выиграть время. Публично все эти деятели заявляют, что они поддерживают план Трампа , поддерживают его усилия. И тут же разъясняют, что он нуждается в серьезной доработке, он нуждается в согласовании с киевским режимом и так далее. По сути, сводится к тому, что они торпедируют усилия Трампа", - отметил Азаров.

Он добавил, что этого и следовало ожидать.

"Я думаю, что опять будет саботаж, ничего они не подпишут", - прогнозирует он.

В Белом доме ранее заявили, что переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже. Песков добавил, что киевский режим должен принять ответственное решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений для Киева сокращается по мере утраты территории. При этом, говоря о действиях ВС РФ, Песков заявил, что это принуждение Владимира Зеленского и его режима к мирному решению, продолжение для Киева бессмысленно и опасно.