Украина и Европа торпедируют усилия Трампа и тянут время, считает Азаров - РИА Новости, 22.11.2025
13:25 22.11.2025
Украина и Европа торпедируют усилия Трампа и тянут время, считает Азаров
Украина и Европа торпедируют усилия Трампа и тянут время, считает Азаров
Украина и Европа торпедируют усилия Трампа и тянут время, считает Азаров

Азаров: Киев и Европа торпедируют усилия Трампа по украинскому урегулированию

Николай Азаров
Николай Азаров. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Киев и Европа торпедируют усилия президента США Дональда Трампа и пытаются выиграть время в вопросе подписания мирного плана, считает бывший премьер Украины Николай Азаров.
"Киевский режим пытается выиграть время в вопросе подписания мирного плана США по урегулированию конфликта в Украине. Недавнее обращение (Владимира) Зеленского к украинцам по этому вопросу – глупость и попытка уйти от ответа", - написал Азаров в своем Telegram-канале.
Трамп назвал крайний срок для принятия Киевом нового плана
Вчера, 02:42
Он обратил внимание, что Владимир Зеленский уже успел обсудить мирный план США с лидерами ФРГ, Великобритании и Франции.
"Все это говорит вот о чем – попытка выиграть время. Публично все эти деятели заявляют, что они поддерживают план Трампа, поддерживают его усилия. И тут же разъясняют, что он нуждается в серьезной доработке, он нуждается в согласовании с киевским режимом и так далее. По сути, сводится к тому, что они торпедируют усилия Трампа", - отметил Азаров.
Он добавил, что этого и следовало ожидать.
"Я думаю, что опять будет саботаж, ничего они не подпишут", - прогнозирует он.
Американская жестокость. Трамп лишил Зеленского последнего друга
Вчера, 08:00
В Белом доме ранее заявили, что переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже. Песков добавил, что киевский режим должен принять ответственное решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений для Киева сокращается по мере утраты территории. При этом, говоря о действиях ВС РФ, Песков заявил, что это принуждение Владимира Зеленского и его режима к мирному решению, продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
В пятницу в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин заявил, что план президента США Дональда Трампа может быть положен в основу окончательного урегулирования на Украине. При этом он отметил, что на данный момент этот план предметно не обсуждается с РФ, предположив, что американской стороне не удается заручиться согласием Киева, который находится в иллюзиях и надеется нанести стратегическое поражение России. Путин добавил, что у Украины нет объективной информации о реальном положении дел на поле боя.
Трамп назначил нового спецпредставителя по Украине, сообщили СМИ
Вчера, 13:20
 
