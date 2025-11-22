Рейтинг@Mail.ru
Азаров заявил, что НАБУ ведет расследования при поддержке посольства США
Азаров заявил, что НАБУ ведет расследования при поддержке посольства США
в мире, украина, россия, тимур миндич, николай азаров (политик), владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, верховная рада украины, дело миндича
В мире, Украина, Россия, Тимур Миндич, Николай Азаров (политик), Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Верховная Рада Украины, Дело Миндича
Азаров заявил, что НАБУ ведет расследования при поддержке посольства США

Экс-премьер Азаров: расследования НАБУ на Украине начались с подачи США

© РИА Новости / Нина Зотина
Николай Азаров
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Николай Азаров. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Антикоррупционные расследования, которые начало проводить Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), проводятся при поддержке американского посольства, которое "реально управляет Украиной", заявил в интервью РИА Новости бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.
"То, что делает сейчас НАБУ, это не собственная инициатива НАБУ. Это абсолютно однозначно. Это команда американского посольства, которое реально управляет Украиной", - заявил он.
Азаров считает, что антикоррупционное бюро не осмелилось бы без протекции со стороны Соединенных Штатов начать расследование против Владимира Зеленского и его команды, так как в противном случае их могли бы обвинить в связи с Россией и посадить в тюрьму.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
В мире, Украина, Россия, Тимур Миндич, Николай Азаров (политик), Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Верховная Рада Украины, Дело Миндича
 
 
