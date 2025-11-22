https://ria.ru/20251122/ataka-2056865414.html
Российские военные отражают атаку беспилотников ВСУ на Севастополь
Российские военные отражают атаку беспилотников ВСУ на Севастополь - РИА Новости, 23.11.2025
Российские военные отражают атаку беспилотников ВСУ на Севастополь
Атаку ВСУ отражают в Севастополе, три БПЛА сбиты над морем на значительном расстоянии от берега, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-22T23:58:00+03:00
2025-11-22T23:58:00+03:00
2025-11-23T05:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
севастополь
михаил развожаев
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391466_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ebb447a9439493a5dba6ff9c65b460cd.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
севастополь
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391466_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_98dc511b7c632d1971ca754c11c519dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Севастополь, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Украина
Российские военные отражают атаку беспилотников ВСУ на Севастополь
Развожаев заявил, что над Севастополем при отражении атаки сбили три БПЛА ВСУ