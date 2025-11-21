Зиновьева назвала Беларусь ключевым торговым партнером Подмосковья

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Беларусь - один из ключевых торговых партнеров Подмосковья, заявила вице-премьер правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Заявление прозвучало на XIII Форуме городов-побратимов России и Беларуси.

"В общем объеме товарооборота между Россией и Беларусью на Подмосковье приходится 13%. А за первое полугодие этот показатель к аналогичному периоду прошлого года вырос на 33%", - приводит пресс-служба регионального Мининвеста слова Зиновьевой.

Заместитель председателя регионального правительства добавила, что в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) Беларусь занимает ведущие позиции как торгово-экономический партнер Московской области, уступая лишь одной стране по объему товарооборота с регионом.

Министр также подчеркнула, что стороны развивают не только торговые связи, но и инвестиционное сотрудничество. Ярким примером стало открытие в апреле этого года в Воскресенске нового завода компании "Белтелекабель" по производству оптоволокна и кабеля.

Параллельно в Подмосковье реализуется еще один значимый проект с белорусскими инвестициями - производство строительных материалов, которое ведется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика"