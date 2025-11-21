https://ria.ru/20251121/zinoveva-2056536613.html
Зиновьева назвала Беларусь ключевым торговым партнером Подмосковья
Зиновьева назвала Беларусь ключевым торговым партнером Подмосковья - РИА Новости, 21.11.2025
Зиновьева назвала Беларусь ключевым торговым партнером Подмосковья
Беларусь - один из ключевых торговых партнеров Подмосковья, заявила вице-премьер правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T11:17:00+03:00
2025-11-21T11:17:00+03:00
2025-11-21T11:17:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056535735_0:90:1179:753_1920x0_80_0_0_e0b324db478ae41f079f1f351af6f383.jpg
https://ria.ru/20251107/sezd-2053504601.html
московская область (подмосковье)
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056535735_29:0:1152:842_1920x0_80_0_0_4d2480c3f24a9d33cdcf35853fef15eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), белоруссия
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Белоруссия
Зиновьева назвала Беларусь ключевым торговым партнером Подмосковья
Екатерина Зиновьева обозначила Беларусь ключевым партнером Подмосковья
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Беларусь - один из ключевых торговых партнеров Подмосковья, заявила вице-премьер правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
Заявление прозвучало на XIII Форуме городов-побратимов России и Беларуси.
"В общем объеме товарооборота между Россией и Беларусью на Подмосковье приходится 13%. А за первое полугодие этот показатель к аналогичному периоду прошлого года вырос на 33%", - приводит пресс-служба регионального Мининвеста слова Зиновьевой.
Заместитель председателя регионального правительства добавила, что в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) Беларусь занимает ведущие позиции как торгово-экономический партнер Московской области, уступая лишь одной стране по объему товарооборота с регионом.
Министр также подчеркнула, что стороны развивают не только торговые связи, но и инвестиционное сотрудничество. Ярким примером стало открытие в апреле этого года в Воскресенске нового завода компании "Белтелекабель" по производству оптоволокна и кабеля.
Параллельно в Подмосковье реализуется еще один значимый проект с белорусскими инвестициями - производство строительных материалов, которое ведется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика"
Приветствуя участников форума, Екатерина Зиновьева пожелала продуктивной работы и выразила уверенность, что мероприятие позволит расширить сферы взаимодействия между Московской областью и Республикой Беларусь.