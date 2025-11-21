Рейтинг@Mail.ru
Зиновьева назвала Беларусь ключевым торговым партнером Подмосковья - РИА Новости, 21.11.2025
Новости Подмосковья
 
11:17 21.11.2025
Зиновьева назвала Беларусь ключевым торговым партнером Подмосковья
Зиновьева назвала Беларусь ключевым торговым партнером Подмосковья
Зиновьева назвала Беларусь ключевым торговым партнером Подмосковья

Екатерина Зиновьева обозначила Беларусь ключевым партнером Подмосковья

© Фото предоставлено пресс-службой Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
© Фото предоставлено пресс-службой Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Беларусь - один из ключевых торговых партнеров Подмосковья, заявила вице-премьер правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
Заявление прозвучало на XIII Форуме городов-побратимов России и Беларуси.
"В общем объеме товарооборота между Россией и Беларусью на Подмосковье приходится 13%. А за первое полугодие этот показатель к аналогичному периоду прошлого года вырос на 33%", - приводит пресс-служба регионального Мининвеста слова Зиновьевой.
Заместитель председателя регионального правительства добавила, что в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) Беларусь занимает ведущие позиции как торгово-экономический партнер Московской области, уступая лишь одной стране по объему товарооборота с регионом.
Министр также подчеркнула, что стороны развивают не только торговые связи, но и инвестиционное сотрудничество. Ярким примером стало открытие в апреле этого года в Воскресенске нового завода компании "Белтелекабель" по производству оптоволокна и кабеля.
Параллельно в Подмосковье реализуется еще один значимый проект с белорусскими инвестициями - производство строительных материалов, которое ведется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика"
Приветствуя участников форума, Екатерина Зиновьева пожелала продуктивной работы и выразила уверенность, что мероприятие позволит расширить сферы взаимодействия между Московской областью и Республикой Беларусь.
