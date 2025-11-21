Землякова: Народная программа в подмосковных Химках исполнена на 100%

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Народная программа выполнена на 100% в подмосковных Химках, сообщила секретарь местного отделения партии "Единая Россия", глава города Елена Землякова.

"Более 14 тысяч наказов жителей, которые легли в основу программы в 2021 году, отработаны на 100%. Среди них – строительство надземного перехода вблизи ЖК “Солнечная система” и “Две столицы”, благоустройство Химкинского лесопарка, капитальный ремонт двух корпусов гимназии №23, школы №8 имени В.И. Матвеева, Химкинского родильного дома. Мы продолжаем воплощать в жизнь социально значимые проекты в сфере образования, спорта, здравоохранения", – приводит пресс-служба администрации муниципалитета слова Земляковой.

Со своими докладами также выступили на форуме ВПП "Единая Россия" депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов, председатель совета депутатов Химок Сергей Малиновский и заместитель директора МКБ "Искра" Александр Мазуров.

"С начала спецоперации вместе с жителями и предпринимателями было собрано и направлено на фронт более 600 тонн груза. Также проведена большая работ по увековечению памяти защитников — это и установка памятных досок на домах ветеранов, открытие памятника Защитникам Отечества, присвоение звания почетных жителей участникам Великой Отечественной войны, установка бюста участника Великой Отечественной войны Василия Ивановича Матвеева", – дополнил Малиновский.