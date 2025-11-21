https://ria.ru/20251121/zemletryasenie-2056494950.html
У побережья южных Курил произошло землетрясение
У побережья южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 21.11.2025
У побережья южных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано в пятницу у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 21.11.2025
У побережья южных Курил произошло землетрясение
