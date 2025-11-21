Рейтинг@Mail.ru
В США вспомнили предупреждение Трампа о Зеленском после скандала - РИА Новости, 21.11.2025
14:13 21.11.2025
В США вспомнили предупреждение Трампа о Зеленском после скандала
В США вспомнили предупреждение Трампа о Зеленском после скандала - РИА Новости, 21.11.2025
В США вспомнили предупреждение Трампа о Зеленском после скандала
Владимир Зеленский противится быстрому заключению мира из-за коррупции, пишет American Thinker."Зеленский так же противится быстрому заключению мирного... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T14:13:00+03:00
2025-11-21T14:13:00+03:00
РИА Новости
в мире, украина, владимир зеленский, киев, дональд трамп
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Киев, Дональд Трамп
В США вспомнили предупреждение Трампа о Зеленском после скандала

AT: Зеленский противится быстрому заключению мира из-за коррупции

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский противится быстрому заключению мира из-за коррупции, пишет American Thinker.

"Зеленский так же противится быстрому заключению мирного соглашения. Почему? Все дело в деньгах. Президент Трамп неоднократно задавался вопросом, куда уходит вся эта помощь", — говорится в публикации.
СМИ узнали, что окружение Зеленского сказало ему из-за скандала
Вчера, 09:08
В статье отмечается, что последние события подтвердили правоту Трампа, а громкий коррупционный скандал, в центре которого оказался давний друг и "кошелек" Зеленского, раскрыл масштабные схемы хищений и откатов.

Однако даже в разгар этого громкого скандала европейские глобалисты пытаются обелить главу киевского режима, пишет издание.

Коррупционный скандал на Украине

НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в украинской энергетике. Агентство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.

По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.

В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева.

Депутат Ирина Геращенко заявила, что Киев на этом фоне может лишиться поддержки Запада.

НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранили от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский на прошлой неделе ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
На Западе раскрыли, какой "сюрприз" Зеленский готовит в ответ на план США
Вчера, 08:33
 
