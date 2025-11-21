Рейтинг@Mail.ru
Экс-постпред США при НАТО считает, что Зеленский не готов принять план США - РИА Новости, 21.11.2025
11:36 21.11.2025
Экс-постпред США при НАТО считает, что Зеленский не готов принять план США
Экс-постпред США при НАТО считает, что Зеленский не готов принять план США
в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, нато
В мире, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, НАТО
Экс-постпред США при НАТО считает, что Зеленский не готов принять план США

Смит: Зеленский не готов принять план США по урегулированию на Украине

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский не готов принять предлагаемый США план по урегулированию на Украине, считает бывшая постпред США при НАТО Джулиан Смит, при этом агентство Блумберг отмечает, что пока непонятно, сможет ли он как-то повлиять на ситуацию.
По данным СМИ, предлагаемый США план предусматривает территориальные уступки со стороны Украины, а также сокращение численности ВСУ. Как пишет газета Financial Times, США ожидают, что Зеленский подпишет предлагаемый ими план до 27 ноября. Издание Wall Street Journal в свою очередь отмечало, что европейские лидеры, недовольные планом США, готовят собственное контрпредложение.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
FT назвала ожидаемые сроки подписания плана по Украине Зеленским
Вчера, 00:55
"Он (план США по урегулированию на Украине - ред.) будет сразу объявлен нежизнеспособным многими людьми, начиная с самого Зеленского. Он сейчас ведет себя осторожно и говорит, что рассматривает его. Но я не вижу ситуации, при которой он был бы готов принять такой план", - заявила Смит агентству Блумберг.
Агентство подчеркивает, что пока непонятно, может ли Зеленский отклонить принятие плана и будут ли США использовать рычаги давления для принятия Киевом условий.
Американский портал Axios со ссылкой на источники сообщил в среду, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор никаких новаций по теме не было.
По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение численности ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Финляндия обсуждает мирный план США по Украине с союзниками и Киевом
Вчера, 11:18
 
В миреСШАУкраинаКиевВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
