Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, что окружение Зеленского сказало ему из-за скандала - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:08 21.11.2025 (обновлено: 15:24 21.11.2025)
https://ria.ru/20251121/zelenskiy-2056505071.html
СМИ узнали, что окружение Зеленского сказало ему из-за скандала
СМИ узнали, что окружение Зеленского сказало ему из-за скандала - РИА Новости, 21.11.2025
СМИ узнали, что окружение Зеленского сказало ему из-за скандала
Окружение Владимира Зеленского сказало ему не баллотироваться на второй срок, пишет Politico."Поддержка Зеленского настолько низка, а коррупционный кризис... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T09:08:00+03:00
2025-11-21T15:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036166666_0:13:3068:1739_1920x0_80_0_0_3a7235e1553a58286ab2458a9bb08cbf.jpg
https://ria.ru/20251121/koshkovich-2056500094.html
https://ria.ru/20251121/ukraina-2056367349.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036166666_196:0:2924:2046_1920x0_80_0_0_a982a3c4108f0376662d34c2b5a07129.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Киев
СМИ узнали, что окружение Зеленского сказало ему из-за скандала

Politico: окружение Зеленского сказало ему не баллотироваться на второй срок

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Окружение Владимира Зеленского сказало ему не баллотироваться на второй срок, пишет Politico.

"Поддержка Зеленского настолько низка, а коррупционный кризис настолько разрушителен, что, выступая анонимно, люди, тесно сотрудничавшие с президентом и его ближайшим окружением, теперь намекают, что ему, возможно, не стоит баллотироваться на второй срок, как только обстоятельства позволят провести голосование", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
На Западе раскрыли, какой "сюрприз" Зеленский готовит в ответ на план США
Вчера, 08:33
Кроме того, кризис не только снизил шансы Зеленского на переизбрание, но и открыл возможность для новых потенциальных соперников.

Коррупционный скандал на Украине

НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в украинской энергетике. Агентство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.

По словам депутата Рады Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Тимуру Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.

В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева.

Депутат Ирина Геращенко заявила, что Киев на этом фоне может лишиться поддержки Запада.
НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранили от должности министра юстиции, Рада утвердила его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский на прошлой неделе ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Уже не спасти. Украинцы начали восстание против Зеленского
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала