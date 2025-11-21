СМИ узнали, что окружение Зеленского сказало ему из-за скандала

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Окружение Владимира Зеленского сказало ему не баллотироваться на второй срок, пишет Politico.
"Поддержка Зеленского настолько низка, а коррупционный кризис настолько разрушителен, что, выступая анонимно, люди, тесно сотрудничавшие с президентом и его ближайшим окружением, теперь намекают, что ему, возможно, не стоит баллотироваться на второй срок, как только обстоятельства позволят провести голосование", — говорится в публикации.
"Поддержка Зеленского настолько низка, а коррупционный кризис настолько разрушителен, что, выступая анонимно, люди, тесно сотрудничавшие с президентом и его ближайшим окружением, теперь намекают, что ему, возможно, не стоит баллотироваться на второй срок, как только обстоятельства позволят провести голосование", — говорится в публикации.
Кроме того, кризис не только снизил шансы Зеленского на переизбрание, но и открыл возможность для новых потенциальных соперников.
Коррупционный скандал на Украине
НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в украинской энергетике. Агентство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.
По словам депутата Рады Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Тимуру Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.
В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева.
Депутат Ирина Геращенко заявила, что Киев на этом фоне может лишиться поддержки Запада.
НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранили от должности министра юстиции, Рада утвердила его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский на прошлой неделе ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.