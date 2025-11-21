СМИ узнали, что окружение Зеленского сказало ему из-за скандала

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Окружение Владимира Зеленского сказало ему не баллотироваться на второй срок, пишет Politico.



"Поддержка Зеленского настолько низка, а коррупционный кризис настолько разрушителен, что, выступая анонимно, люди, тесно сотрудничавшие с президентом и его ближайшим окружением, теперь намекают, что ему, возможно, не стоит баллотироваться на второй срок, как только обстоятельства позволят провести голосование", — говорится в публикации.