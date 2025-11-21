МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Приезд Владимира Зеленского и подписание многомиллиардного контракта о поставке Киеву вооружений навредит интересам Франции, заявила политолог Каролина Галактерос в эфире YouTube-канала.
"Зеленский и президент Макрон выразили намерение купить 100 истребителей Rafale. <…> На самом деле Украина полностью разорена, полностью обанкротилась. <…> Это означает, что именно мы (французы. — Прим. ред.) будем платить за эти самолеты", — отметила она.
"Франция становится, если можно так выразиться, острием европейских антироссийских настроений, не так ли? А это значит, <…> когда американцы окончательно нас бросят, да и британцы тоже, мы будем изо всех сил пытаться восстановить диалог с Москвой. Поскольку мы фактически берем на себя инициативу в антироссийском крестовом походе, это крайне вредит нашим национальным интересам", — сожалеет политолог.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
