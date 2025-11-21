Рейтинг@Mail.ru
Во Франции рассказали, как приезд Зеленского навредил стране - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:23 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/zelenskiy-2056495096.html
Во Франции рассказали, как приезд Зеленского навредил стране
Во Франции рассказали, как приезд Зеленского навредил стране - РИА Новости, 21.11.2025
Во Франции рассказали, как приезд Зеленского навредил стране
Приезд Владимира Зеленского и подписание многомиллиардного контракта о поставке Киеву вооружений навредит интересам Франции, заявила политолог Каролина... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T07:23:00+03:00
2025-11-21T07:23:00+03:00
rafale
нато
владимир зеленский
франция
киев
в мире
украина
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040923388_0:78:3070:1805_1920x0_80_0_0_9feb40227a8d0b92d843febecf42d744.jpg
https://ria.ru/20251120/zaharova-2056369268.html
https://ria.ru/20251118/zelenskiy-2055603729.html
франция
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040923388_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7c802a9406dbbf4a54e86c639faaf796.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
rafale, нато, владимир зеленский, франция, киев, в мире, украина, сергей лавров
Rafale, НАТО, Владимир Зеленский, Франция, Киев, В мире, Украина, Сергей Лавров
Во Франции рассказали, как приезд Зеленского навредил стране

Галактерос: визит Зеленского нанес урон национальным интересам Франции

© AP Photo / Ludovic MarinВладимир Зеленский и Эммануэль Макрон
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Приезд Владимира Зеленского и подписание многомиллиардного контракта о поставке Киеву вооружений навредит интересам Франции, заявила политолог Каролина Галактерос в эфире YouTube-канала.
«
"Зеленский и президент Макрон выразили намерение купить 100 истребителей Rafale. <…> На самом деле Украина полностью разорена, полностью обанкротилась. <…> Это означает, что именно мы (французы. — Прим. ред.) будем платить за эти самолеты", — отметила она.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В МИД назвали соглашение Парижа и Киева виртуальной сделкой
20 ноября, 16:57
Помимо обязательства оплачивать счета Киева, по мнению Галактерос, важнейшей бедой для Парижа становится превращение в таран антироссийской политики в Европе.
«
"Франция становится, если можно так выразиться, острием европейских антироссийских настроений, не так ли? А это значит, <…> когда американцы окончательно нас бросят, да и британцы тоже, мы будем изо всех сил пытаться восстановить диалог с Москвой. Поскольку мы фактически берем на себя инициативу в антироссийском крестовом походе, это крайне вредит нашим национальным интересам", — сожалеет политолог.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
Владимир Зеленский перед встречей с Эмманюэлем Макроном. 17 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Журналист рассказал о конфузе Зеленского на встрече с Макроном
18 ноября, 02:35
 
RafaleНАТОВладимир ЗеленскийФранцияКиевВ миреУкраинаСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала