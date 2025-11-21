В США раскрыли, почему Зеленский все еще не ушел

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский все еще возглавляет режим, потому что так продиктовал Вашингтон, заявил американский аналитик Марк Слебода в Владимир Зеленский все еще возглавляет режим, потому что так продиктовал Вашингтон, заявил американский аналитик Марк Слебода в эфире YouTube-канала.

"Думаю, из-за коррупционного скандала Зеленский будет политически ослаблен. Но в конечном итоге Зеленский занимает свою должность потому, что США говорят, что он должен делать это. И пока они ему не скажут уходить, его не заменят", — сказал эксперт.

По его мнению, скандал не повлияет и на поставки оружия и средств на Украину из Европы.

"Европейцам просто придется сделать кое-какие заявления для СМИ и потребовать, чтобы Зеленский создал какую-нибудь комиссию или начал новую антикоррупционную кампанию. Вот так это и будет решаться. <…> Киев — рассадник коррупции, но кто бы ни был у власти на Украине, европейцам все равно придется продолжать отправлять ей деньги и оружие. У них сейчас нет пути к отступлению", — подчеркнул Слебода.

При этом он добавил, что пока не видит, кто бы мог занять место Зеленского в существующих условиях.

НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.

Депутат Верховной РадыЯрослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого в украинских СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя перед этим поспешно вывезли с Украины.