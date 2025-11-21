В США раскрыли, почему Зеленский все еще не ушел

Рейтинг@Mail.ru
07:12 21.11.2025 (обновлено: 07:24 21.11.2025)
Владимир Зеленский все еще возглавляет режим, потому что так продиктовал Вашингтон, заявил американский аналитик Марк Слебода в эфире YouTube-канала. РИА Новости, 21.11.2025
в мире
украина
владимир зеленский
сша
киев
марк слебода
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://ria.ru/20251120/ukraina-2056143530.html
https://ria.ru/20251119/gaz-2055749346.html
украина
сша
киев
в мире, украина, владимир зеленский, сша, киев, марк слебода, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, США, Киев, Марк Слебода, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Верховная Рада Украины
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский все еще возглавляет режим, потому что так продиктовал Вашингтон, заявил американский аналитик Марк Слебода в эфире YouTube-канала.
"Думаю, из-за коррупционного скандала Зеленский будет политически ослаблен. Но в конечном итоге Зеленский занимает свою должность потому, что США говорят, что он должен делать это. И пока они ему не скажут уходить, его не заменят", — сказал эксперт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Украину заставили отдать Запорожскую АЭС. Но есть нюанс
20 ноября, 08:00
По его мнению, скандал не повлияет и на поставки оружия и средств на Украину из Европы.
"Европейцам просто придется сделать кое-какие заявления для СМИ и потребовать, чтобы Зеленский создал какую-нибудь комиссию или начал новую антикоррупционную кампанию. Вот так это и будет решаться. <…> Киев — рассадник коррупции, но кто бы ни был у власти на Украине, европейцам все равно придется продолжать отправлять ей деньги и оружие. У них сейчас нет пути к отступлению", — подчеркнул Слебода.
При этом он добавил, что пока не видит, кто бы мог занять место Зеленского в существующих условиях.
НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.
Депутат Верховной РадыЯрослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого в украинских СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя перед этим поспешно вывезли с Украины.
Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей разговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. В ведомстве установили, что деньги, полученные через серые схемы, легализовывались через офис в центре Киева.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Газ или медный таз: последняя гастроль Зеленского
19 ноября, 08:00
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийСШАКиевМарк СлебодаГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомВерховная Рада Украины
 
 
