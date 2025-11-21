Пресловутый мирный план из 28 пунктов пока что существует только на страницах западной прессы. Ни Вашингтон, ни Москва — как минимум на момент выхода этой публикации — никак официально не комментируют эту тему. Единственное, что можно притянуть к инфоповоду, — комментарий главы Госдепартамента Марко Рубио. И то потребуется недюжинное усердие. Судите сами.

"Прекращение сложной и смертельной войны, как та, что идет на Украине , требует широкого обмена серьезными и реалистичными идеями. А достижение прочного мира потребует от обеих сторон согласия на сложные, но необходимые уступки. Именно поэтому мы разрабатываем и будем продолжать разрабатывать перечень потенциальных идей для прекращения этой войны на основе предложений обеих сторон этого конфликта", — написал он в соцсети X.

Если закрыть дату, то сложно угадать, когда именно был опубликован этот пост — в марте, июле или в ноябре этого года. Потому что его содержание отражает в целом позицию администрации Трампа в конфликте.

Однако отдельные пункты планы уже просочились в прессу. Сокращение ВСУ в два — два с половиной раза, отказ от НАТО , запрет на размещение западных войск на Украине, полный контроль России над Донбассом , признание Вашингтоном территориальных изменений, снятие санкций с Москвы . Конечно, ценность и правдоподобность этих утечек весьма условна, некоторые — в частности те, которые говорят выплате "аренды" за освобожденные территории, — и вовсе сложно воспринимать всерьез. Другие требуют деталей. К примеру, сокращение украинской армии вдвое будет считаться от состояния февраля 2022-го или нынешнего — растянутого "бусификацией"? Если второе, то она все еще будет больше, чем ВСУ до начала СВО.

Но даже со всеми оговорками это гораздо больше похоже на предметный разговор — как минимум в сравнении с "возвращением границ 1991-го, выплатой репараций и судом над Путиным". А ведь именно такой "мирный план" долгое время предлагал Киев вместе с европейскими партнерами.

Однако сейчас, если верить СМИ, ни ЕС , ни Зеленского не спросили. "Ни слова об Украине без Украины". Ага, как скажете.

Европейские поджигатели, конечно же, поспешили отмахнуться от плана, потому что без их согласия никуда.

"Мы должны понимать, что в этой войне есть один агрессор и одна жертва. Мы не слышали ни о каких уступках со стороны России", — заявила Кая Каллас

И вот здесь, казалось бы, можно остановиться — получилось бы бессодержательное блеяние евробюрократов. Но стратегический гений эстонки рвался наружу слишком настойчиво.

Не размениваясь на пустяки, она предложила план куда более лаконичный, всего из двух пунктов: "Во-первых — ослабить Россию. Во-вторых — поддержать Украину".

Комментировать всерьез такое сложно. Можно лишь снисходительно улыбнуться.

Параллельно на Украине (а в свете бегства некоторых соратников Зеленского — и за ее пределами) развивается коррупционный скандал. Миллионы долларов, тысяча часов аудиозаписей, среди фигурантов — самые близкие к Зеленскому люди, включая Умерова и Ермака.

И вдруг в среду публикацию материалов приостановили. По информации украинских СМИ, это решение было принято в связи с тем, что сведения-то касались весьма деликатной темы: воровства на обороне во время конфликта.

И именно в среду в Киев направилась американская делегация во главе с министром армии США Дэниелом Дрисколлом.

В таких условиях сложно не заметить слона в офисе президента и поверить в случайное совпадение "Миндичгейта" с дипломатическими шагами.

Формально в Киеве согласились начать работу над предложением из Вашингтона. Правда, формулировку в офисе выбрали не без издевки.

"Президент Украины официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию", — отметили там.

Из Вашингтона ситуация выглядит довольно прозрачно. Чуть более месяца назад Зеленский приезжал в Белый дом просить Tomahawk, чтобы изменить положение на фронте. "Вот что ребята… Пулемет я вам не дам", — ответил Трамп, но добавил, что сторонам есть что сказать на поле боя.

В Киеве решили убедить американского президента в правильности решения и показали боевик с грустным финалом, высадив десант из спецназа ГУР на подступах к Красноармейску . Никакими другими "успехами" ВСУ похвастать не смогли.

За это время ситуация на фронте лишь приблизилась к катастрофе для киевского режима. Купянск официально освобожден, обстановка в окруженных Красноармейске и Димитрове печальна для ВСУ, в почти таком же положении оказался Северск , а в Константиновку уже зашли российские штурмовики. Параллельно группировка войск " Восток " демонстрирует рекордные темпы продвижения в своей зоне ответственности, разрезая фронт между Покровским и Гуляйполем. Об угрозе окружения последнего уже бьют тревогу украинские спикеры. Кризисы на фронте множатся и рискуют вылиться в полноценный обвал обороны.

Посмотрев на это, американцы решают убедительнее попросить режим на содержании Запада принять условия, которые ему предлагают. И "Миндичгейт" выглядит как довольно весомый аргумент — либо мирный план, либо записи публикуются дальше. Для Зеленского это предложение очень тяжелое: конец войны на таких условиях для него практически равносилен отставке. А отказ — по нарастающей: распад монобольшинства в Раде, коалиционное правительство, импичмент и суд.