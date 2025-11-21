Рейтинг@Mail.ru
Зеленский запрещает признавать утрату городов, заявил Небензя - РИА Новости, 21.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:03 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/zelenskij-2056466843.html
Зеленский запрещает признавать утрату городов, заявил Небензя
Зеленский запрещает признавать утрату городов, заявил Небензя - РИА Новости, 21.11.2025
Зеленский запрещает признавать утрату городов, заявил Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Владимир Зеленский запрещает признавать утрату городов в ходе конфликта на Украине и отдает приказы об... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T01:03:00+03:00
2025-11-21T01:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
василий небензя
владимир зеленский
оон
россия
украина
в мире, россия, украина, василий небензя, владимир зеленский, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Василий Небензя, Владимир Зеленский, ООН
Зеленский запрещает признавать утрату городов, заявил Небензя

Небензя: Зеленский отдает приказы об удержании позиций до последнего военного

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
ООН, 21 ноя - РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Владимир Зеленский запрещает признавать утрату городов в ходе конфликта на Украине и отдает приказы об удержании позиций до последнего военного.
"Несмотря на окружение значительного количества украинских войск, колоссальные потери, насильственную мобилизацию, угрозы для мирного населения, главарь киевского режима запрещает признавать утрату городов, отдает приказы об удержании позиций "до последнего бойца", запрещает отступать", - сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
ВСУ используют мирных жителей в качестве живого щита, заявил Небензя
00:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВасилий НебензяВладимир ЗеленскийООН
 
 
