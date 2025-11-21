Рейтинг@Mail.ru
Небензя рассказал, зачем Зеленский хочет показать, что фронт держится - РИА Новости, 21.11.2025
00:51 21.11.2025
Небензя рассказал, зачем Зеленский хочет показать, что фронт держится
Небензя рассказал, зачем Зеленский хочет показать, что фронт держится
Владимир Зеленский хочет показать западным спонсорам, что фронт держится, чтобы получать дальнейшее финансирование и оставаться у власти, заявил постпред РФ при РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T00:51:00+03:00
2025-11-21T00:51:00+03:00
в мире
россия
владимир зеленский
василий небензя
оон
в мире, россия, владимир зеленский, василий небензя, оон
В мире, Россия, Владимир Зеленский, Василий Небензя, ООН
Небензя рассказал, зачем Зеленский хочет показать, что фронт держится

Небензя: Зеленскому нужны миллиарды долларов для продолжения войны и обогащения

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
ООН, 21 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский хочет показать западным спонсорам, что фронт держится, чтобы получать дальнейшее финансирование и оставаться у власти, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Зеленский хочет показать западным спонсорам, что фронт держится, с расчетом на продолжение финансирования войны с Россией. Ему нужны миллиарды долларов для того, чтобы война продолжалась, в том числе для обогащения его и его присных, и сохранялись основания для того, чтобы оставаться у власти", – сказал он в ходе заседания Совбеза ООН.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Небензя прокомментировал коррупционный скандал на Украине
В миреРоссияВладимир ЗеленскийВасилий НебензяООН
 
 
