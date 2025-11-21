Зеленский не будет увольнять главу своего офиса, пишут СМИ

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский не будет увольнять руководителя своего офиса Андрея Ермака, несмотря на призывы некоторых депутатов из фракции "Слуга народа", сообщает украинский телеканал "Общественное".

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.