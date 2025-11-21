Рейтинг@Mail.ru
Почти 700 тысяч жителей Подмосковья проверили репродуктивное здоровье
Новости Подмосковья
 
11:37 21.11.2025
Почти 700 тысяч жителей Подмосковья проверили репродуктивное здоровье
Почти 700 тысяч жителей Подмосковья проверили репродуктивное здоровье
Почти 700 тысяч жителей Подмосковья прошли репродуктивную диспансеризацию с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. РИА Новости, 21.11.2025
московская область (подмосковье)
Почти 700 тысяч жителей Подмосковья проверили репродуктивное здоровье

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Почти 700 тысяч жителей Подмосковья прошли репродуктивную диспансеризацию с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Так, жители в возрасте от 18 до 49 лет могут бесплатно пройти в регионе репродуктивную диспансеризацию. Сделать это можно в поликлинике по месту прикрепления, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.
"Репродуктивную диспансеризацию особенно важно пройти тем, кто планирует пополнение в семье. Сделать это можно бесплатно — по полису ОМС. С начала года в Подмосковье такую диагностику прошли почти 700 тысяч жителей региона", — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
В ходе обследования женщины проходят консультацию акушера-гинеколога, УЗИ органов малого таза и молочных желез, а также цитологическое исследование. Мужчинам доступна консультация врача-уролога, при необходимости они могут быть направлены на дополнительные исследования, включающие спермограмму, УЗИ предстательной железы и анализ на инфекции.
Записаться на диспансеризацию можно на портале "Здоровье", по номеру телефона 122, инфомат в поликлинике или через чат-бот в телеграме.
Новости Подмосковья
 
 
