Почти 700 тысяч жителей Подмосковья проверили репродуктивное здоровье

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Почти 700 тысяч жителей Подмосковья прошли репродуктивную диспансеризацию с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Так, жители в возрасте от 18 до 49 лет могут бесплатно пройти в регионе репродуктивную диспансеризацию. Сделать это можно в поликлинике по месту прикрепления, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

"Репродуктивную диспансеризацию особенно важно пройти тем, кто планирует пополнение в семье. Сделать это можно бесплатно — по полису ОМС. С начала года в Подмосковье такую диагностику прошли почти 700 тысяч жителей региона", — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.

В ходе обследования женщины проходят консультацию акушера-гинеколога, УЗИ органов малого таза и молочных желез, а также цитологическое исследование. Мужчинам доступна консультация врача-уролога, при необходимости они могут быть направлены на дополнительные исследования, включающие спермограмму, УЗИ предстательной железы и анализ на инфекции.