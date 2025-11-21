Рейтинг@Mail.ru
"Уничтожим за две недели": на Западе сделали заявление о войне с Россией
01:43 21.11.2025 (обновлено: 10:53 21.11.2025)
"Уничтожим за две недели": на Западе сделали заявление о войне с Россией
"Уничтожим за две недели": на Западе сделали заявление о войне с Россией

Мартьянов: Западный военный комплекс в катастрофическом состоянии из-за России

© AP Photo / Sergei GritsПушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага
Пушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Пушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Деградация военно-командного состава западных ВС достигла апогея, а их заявления о прямой конфронтации с Россией доказывают их некомпетентность, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"Высший офицерский корпус НАТО, от Пентагона до командиров армий, не понимает, что делает. Они ужасно некомпетентны. <…> Ситуация такова, что реалистически настроенные военные и специалисты по разведке на Западе все еще остаются. Они действительно бьют тревогу <…> Так что, если кто-то хочет по-настоящему воевать с Россией, милости просим", — сказал он.

Евроястребы разрабатывают план войны НАТО с Россией, заявил Слуцкий
17 ноября, 20:04
Недавние заявления лидеров европейских государств о возможности прямого вооруженного столкновения с Москвой, по мнению эксперта, основаны на абсолютно нерелевантном опыте их вооруженных сил.
"В Париже говорят: "О, да, французская армия, нам нужно подготовить еще тысячу человек". <…> Вся ваша армия будет уничтожена за две недели, <…> у вас не будет тысячи человек, у вас будет, по сути, целая бригада в день, которая будет просто гибнуть. <…> Они не изучают ведение реальных боевых действий. Они изучают войну в Персидском заливе — как разбить в пух и прах третьесортные армии. Это единственное, чему они учатся. Как вдруг продемонстрировали, что Россия может сделать их одной левой. <…> они сразу впали в панику", — добавил Мартьянов.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что некоторые из этих людей могут быть кадровыми военными.
Французский военнослужащий во время учений НАТО на полигоне в Смардане, Румыния - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
"Хотят расширить войну". На Западе предупредили о новом плане против России
13 ноября, 02:44
 
