Все вывески в России с марта 2026 года должны переводиться на русский язык

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Закон о защите русского языка в публичном пространстве в России вступит в силу 1 марта 2026 года, вывески и указатели должны будут переводиться на русский язык, сообщила РИА Новости глава комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.

"Первого марта 2026 года вступит в силу закон о защите русского языка в публичном пространстве, который предусматривает два важных изменения. Первое касается сферы торговли. В закон "О защите прав потребителей" внесены дополнения, касающиеся информации, размещенной для публичного ознакомления на вывесках, указателях, табличках", - сказала Казакова

По ее словам, такие указатели как "открыто/закрыто", "вход/выход", "распродажа", "цена", "скидки" или "касса" должны быть в обязательном порядке на русском языке.

"При необходимости ее можно продублировать на языках народов Российской Федерации. Также не запрещен перевод на иностранные языки, если в этом есть необходимость", - добавила депутат.