Рейтинг@Mail.ru
Все вывески в России с марта 2026 года должны переводиться на русский язык - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:32 21.11.2025 (обновлено: 09:09 21.11.2025)
https://ria.ru/20251121/zakon-2056478448.html
Все вывески в России с марта 2026 года должны переводиться на русский язык
Все вывески в России с марта 2026 года должны переводиться на русский язык - РИА Новости, 21.11.2025
Все вывески в России с марта 2026 года должны переводиться на русский язык
Закон о защите русского языка в публичном пространстве в России вступит в силу 1 марта 2026 года, вывески и указатели должны будут переводиться на русский язык, РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T03:32:00+03:00
2025-11-21T09:09:00+03:00
общество
россия
ольга казакова
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151262/14/1512621437_0:0:5085:2861_1920x0_80_0_0_829073b00cb8ea3c1d56a46391694563.jpg
https://ria.ru/20251115/yazyk-2055116727.html
https://ria.ru/20251112/obuchenie-2054374127.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151262/14/1512621437_844:0:5085:3181_1920x0_80_0_0_5fa51987214c06ecf9bdcf625e782210.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, ольга казакова, госдума рф
Общество, Россия, Ольга Казакова, Госдума РФ
Все вывески в России с марта 2026 года должны переводиться на русский язык

Закон о защите русского языка в публичном пространстве вступит в силу 1 марта

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкДевушки у витрины магазина во время сезонной распродажи
Девушки у витрины магазина во время сезонной распродажи - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Девушки у витрины магазина во время сезонной распродажи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Закон о защите русского языка в публичном пространстве в России вступит в силу 1 марта 2026 года, вывески и указатели должны будут переводиться на русский язык, сообщила РИА Новости глава комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.
"Первого марта 2026 года вступит в силу закон о защите русского языка в публичном пространстве, который предусматривает два важных изменения. Первое касается сферы торговли. В закон "О защите прав потребителей" внесены дополнения, касающиеся информации, размещенной для публичного ознакомления на вывесках, указателях, табличках", - сказала Казакова.
Словарь русского языка - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В РАН заявили об изменении словарного состава русского языка
15 ноября, 04:35
По ее словам, такие указатели как "открыто/закрыто", "вход/выход", "распродажа", "цена", "скидки" или "касса" должны быть в обязательном порядке на русском языке.
"При необходимости ее можно продублировать на языках народов Российской Федерации. Также не запрещен перевод на иностранные языки, если в этом есть необходимость", - добавила депутат.
Казакова уточнила, что изменения не произошли в сфере, которая касается торговых знаков и фирменных наименований, и эти вопросы по-прежнему регулируются Гражданским кодексом РФ.
Ученик на уроке русского языка - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В России разработали цифровой помощник для обучения детей русскому языку
12 ноября, 05:42
 
ОбществоРоссияОльга КазаковаГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала