https://ria.ru/20251121/zakon-2056478448.html
Все вывески в России с марта 2026 года должны переводиться на русский язык
Все вывески в России с марта 2026 года должны переводиться на русский язык - РИА Новости, 21.11.2025
Все вывески в России с марта 2026 года должны переводиться на русский язык
Закон о защите русского языка в публичном пространстве в России вступит в силу 1 марта 2026 года, вывески и указатели должны будут переводиться на русский язык, РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T03:32:00+03:00
2025-11-21T03:32:00+03:00
2025-11-21T09:09:00+03:00
общество
россия
ольга казакова
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151262/14/1512621437_0:0:5085:2861_1920x0_80_0_0_829073b00cb8ea3c1d56a46391694563.jpg
https://ria.ru/20251115/yazyk-2055116727.html
https://ria.ru/20251112/obuchenie-2054374127.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151262/14/1512621437_844:0:5085:3181_1920x0_80_0_0_5fa51987214c06ecf9bdcf625e782210.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, ольга казакова, госдума рф
Общество, Россия, Ольга Казакова, Госдума РФ
Все вывески в России с марта 2026 года должны переводиться на русский язык
Закон о защите русского языка в публичном пространстве вступит в силу 1 марта
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Закон о защите русского языка в публичном пространстве в России вступит в силу 1 марта 2026 года, вывески и указатели должны будут переводиться на русский язык, сообщила РИА Новости глава комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.
"Первого марта 2026 года вступит в силу закон о защите русского языка в публичном пространстве, который предусматривает два важных изменения. Первое касается сферы торговли. В закон "О защите прав потребителей" внесены дополнения, касающиеся информации, размещенной для публичного ознакомления на вывесках, указателях, табличках", - сказала Казакова
.
По ее словам, такие указатели как "открыто/закрыто", "вход/выход", "распродажа", "цена", "скидки" или "касса" должны быть в обязательном порядке на русском языке.
"При необходимости ее можно продублировать на языках народов Российской Федерации. Также не запрещен перевод на иностранные языки, если в этом есть необходимость", - добавила депутат.
Казакова уточнила, что изменения не произошли в сфере, которая касается торговых знаков и фирменных наименований, и эти вопросы по-прежнему регулируются Гражданским кодексом РФ
.