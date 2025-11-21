Рейтинг@Mail.ru
Почти 2,5 млрд руб вложили в развитие культуры Сургутского района Югры - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
09:15 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/yugra-2056506219.html
Почти 2,5 млрд руб вложили в развитие культуры Сургутского района Югры
Почти 2,5 млрд руб вложили в развитие культуры Сургутского района Югры - РИА Новости, 21.11.2025
Почти 2,5 млрд руб вложили в развитие культуры Сургутского района Югры
Почти 2,5 миллиарда рублей вложены в развитие культуры Сургутского района Югры с 2020 по 2025 год, более половины средств поступило из бюджета муниципалитета,... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T09:15:00+03:00
2025-11-21T09:15:00+03:00
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564112386_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_08c03392b749b064373140e143ac2b20.jpg
https://ria.ru/20251114/nagrada-2055050328.html
сургутский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564112386_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_2d55b3a204534d4219a4d5b8150b5a7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сургутский район
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район
Почти 2,5 млрд руб вложили в развитие культуры Сургутского района Югры

Почти 2,5 млрд руб за 5 лет вложили в развитие культуры Сургутского района Югры

© Фото : пресс-служба администрации Сургутского районаАндрей Трубецкой
Андрей Трубецкой - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Фото : пресс-служба администрации Сургутского района
Андрей Трубецкой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СУРГУТ, 21 ноя – РИА Новости. Почти 2,5 миллиарда рублей вложены в развитие культуры Сургутского района Югры с 2020 по 2025 год, более половины средств поступило из бюджета муниципалитета, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
"Состоялось пленарное заседание коллегии, в том числе с участием директора департамента культуры Югры Маргариты Козловой и экспертов. Выступил с докладом и рассказал об инвестициях Сургутского района в социальную сферу в целом и отдельно – в культуру. В период с 2020 по 2025 год расходы на эту отрасль составили 2 миллиарда 442 миллиона рублей. Из них 1 миллиард 394 миллиона рублей или 57% от общей суммы – средства муниципалитета", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале, отметив, что в эти дни в районе работает коллегия департамента культуры Югры.
За эти годы в Сургутском районе открылись новые культурные объекты, такие как культурно-досуговый центр в Барсово и Районный центр культуры в Белом Яре, который был достроен и открыт для посетителей. Также был введен в эксплуатацию культурно-досуговый центр в Солнечном, а на Барсовой горе проложена тропа "ЧелоВечность", где сейчас завершается строительство музея.
Кроме того, проведены капитальные ремонты библиотек в Русскинской, Высоком Мысе и других населенных пунктах. Белоярская детская библиотека недавно получила имя известного писателя Сергея Михалкова. А по итогам 2024 года Сургутский район в шестой раз стал самым читающим районом Югры, уточняет Андрей Трубецкой.
Глава муниципалитета добавил, что работа коллегии в Сургутском районе завершится посещением ключевых объектов, среди которых – Барсова гора, музей Природы и Человека им. А.П. Ядрошникова в Русскинской, школа цифровых видов спорта в Белом Яре и другие объекты.
Андрей Трубецкой - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Глава Сургутского района Югры награжден Почетной грамотой президента России
14 ноября, 17:36
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругСургутский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала