Почти 2,5 млрд руб вложили в развитие культуры Сургутского района Югры
2025-11-21T09:15:00+03:00
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
сургутский район
СУРГУТ, 21 ноя – РИА Новости. Почти 2,5 миллиарда рублей вложены в развитие культуры Сургутского района Югры с 2020 по 2025 год, более половины средств поступило из бюджета муниципалитета, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
"Состоялось пленарное заседание коллегии, в том числе с участием директора департамента культуры Югры Маргариты Козловой и экспертов. Выступил с докладом и рассказал об инвестициях Сургутского района в социальную сферу в целом и отдельно – в культуру. В период с 2020 по 2025 год расходы на эту отрасль составили 2 миллиарда 442 миллиона рублей. Из них 1 миллиард 394 миллиона рублей или 57% от общей суммы – средства муниципалитета", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале, отметив, что в эти дни в районе работает коллегия департамента культуры Югры.
За эти годы в Сургутском районе открылись новые культурные объекты, такие как культурно-досуговый центр в Барсово и Районный центр культуры в Белом Яре, который был достроен и открыт для посетителей. Также был введен в эксплуатацию культурно-досуговый центр в Солнечном, а на Барсовой горе проложена тропа "ЧелоВечность", где сейчас завершается строительство музея.
Кроме того, проведены капитальные ремонты библиотек в Русскинской, Высоком Мысе и других населенных пунктах. Белоярская детская библиотека недавно получила имя известного писателя Сергея Михалкова. А по итогам 2024 года Сургутский район в шестой раз стал самым читающим районом Югры, уточняет Андрей Трубецкой.
Глава муниципалитета добавил, что работа коллегии в Сургутском районе завершится посещением ключевых объектов, среди которых – Барсова гора, музей Природы и Человека им. А.П. Ядрошникова в Русскинской, школа цифровых видов спорта в Белом Яре и другие объекты.