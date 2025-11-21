https://ria.ru/20251121/vzryv-2056550700.html
В Одессе прогремели взрывы
Взрывы звучат в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает агентство РБК-Украина. РИА Новости, 21.11.2025
