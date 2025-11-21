Рейтинг@Mail.ru
Вучич заявил, что глава МИД ФРГ не призывал Сербию к войне с Россией - РИА Новости, 21.11.2025
20:11 21.11.2025
Вучич заявил, что глава МИД ФРГ не призывал Сербию к войне с Россией
Вучич заявил, что глава МИД ФРГ не призывал Сербию к войне с Россией
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль не призывал Сербию к войне с РФ, и назвал главу немецкого внешнеполитического... РИА Новости, 21.11.2025
Вучич заявил, что глава МИД ФРГ не призывал Сербию к войне с Россией

Вучич: глава МИД ФРГ Вадефуль не призывал Сербию к войне с Россией

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 21 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль не призывал Сербию к войне с РФ, и назвал главу немецкого внешнеполитического ведомства своим другом.
Министр иностранных дел ФРГ в ходе визита в Белград во вторник призвал Сербию присоединиться к внешней политике и политике безопасности ЕС.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Москва видит, что Европа готовится к войне с Россией, заявили в Кремле
12 ноября, 15:52
"Сейчас какие-то газеты напали на Йоханна Вадефуля... говорят, что он хочет, чтобы мы шли на войну против России. Это неправда. Я переживу, когда говорят обо мне, но Йоханн Вадефуль мой друг уже 15 лет. У меня с ним был отличный разговор, на каком-то телеканале ошиблись и сказали, о чем бы могла идти речь, как не о вооружении Украины. А мы это не упоминали, и с (на встрече в ноябре с президентом Франции Эммануэлем - ред.) Макроном это не было темой", - сказал Вучич в эфире TV Informer.
Он напомнил, что ранее этот телеканал негативно отзывался об экс-главе МИД ФРГ Анналене Бербок.
"Ничего хорошего о ней не думаю, но сравнивать ее с нацистами бессмысленно и вредно для Сербии", - сказал Вучич.
Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич после встречи с Вадефулем во вторник заявил о приверженности Белграда принятию внешней политики и политики безопасности ЕС. По его словам, согласованность сербской политики с европейской достигла 70%.
Белград - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
США назвали условие для снятия санкций с "Нефтяной индустрии Сербии"
15 ноября, 14:20
Премьер Сербии Джуро Мацут заявил 12 ноября, что официальный Белград выполнил 65% критериев для вступления в ЕС, остальные 20-30% требований относятся, прежде всего, к политике санкций Брюсселя в отношении РФ и других государств.
Глава постоянной делегации ЕС в Сербии Андреас фон Бекерат 6 ноября официально передал президенту Сербии Александру Вучичу доклад Еврокомиссии о прогрессе Сербии на пути евроинтеграции за 2025 год. Фон Бекерат заявил, что еврореформы в Сербии замедлились в нескольких областях, а также призвал согласовать внешнюю политику с политикой Евросоюза.
Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути к вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Захарова выразила надежду, что Сербия не будет поставлять оружие Украине
7 ноября, 13:23
 
