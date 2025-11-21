Вучич заявил, что глава МИД ФРГ не призывал Сербию к войне с Россией

БЕЛГРАД, 21 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль не призывал Сербию к войне с РФ, и назвал главу немецкого внешнеполитического ведомства своим другом.

"Ничего хорошего о ней не думаю, но сравнивать ее с нацистами бессмысленно и вредно для Сербии", - сказал Вучич.