На левом берегу реки Оскол заблокирована группировка ВСУ, заявил Песков
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:02 21.11.2025 (обновлено: 15:24 21.11.2025)
На левом берегу реки Оскол заблокирована группировка ВСУ, заявил Песков
На левом берегу реки Оскол заблокирована группировка ВСУ, заявил Песков - РИА Новости, 21.11.2025
На левом берегу реки Оскол заблокирована группировка ВСУ, заявил Песков
Крупная группировка ВСУ заблокирована на левом берегу реки Оскол, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.11.2025
На левом берегу реки Оскол заблокирована группировка ВСУ, заявил Песков

Песков: на левом берегу реки Оскол заблокирована крупная группировка ВСУ

© Фото : 93-я ОМБрУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Фото : 93-я ОМБр
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Крупная группировка ВСУ заблокирована на левом берегу реки Оскол, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В разговоре с журналистами Песков обратил внимание на слова президента РФ Владимира Путина, сказанные в четверг на совещании с участием начальника Генштаба ВС РФ, главного оперативного управления, командующих группировками "Запад" и "Юг".
"На что еще хотел бы обратить ваше внимание. Это левый берег реки Оскол. Там заблокирована еще одна достаточно крупная группировка врага около 5 тысяч человек", - сказал Песков.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Провалы на фронте должны убедить Киев договариваться сейчас, заявил Песков
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Заголовок открываемого материала