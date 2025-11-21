Рейтинг@Mail.ru
Глава Генштаба ВСУ признал, что этот год довел армию до изнеможения
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:57 21.11.2025 (обновлено: 15:55 21.11.2025)
Глава Генштаба ВСУ признал, что этот год довел армию до изнеможения
Глава Генштаба ВСУ признал, что этот год довел армию до изнеможения - РИА Новости, 21.11.2025
Глава Генштаба ВСУ признал, что этот год довел армию до изнеможения
Текущий год истощил ВСУ до предела, заявил начальник Генштаба Андрей Гнатов. РИА Новости, 21.11.2025
Глава Генштаба ВСУ признал, что этот год довел армию до изнеможения

Глава Генштаба ВСУ Гнатов заявил, что этот год довел армию до изнеможения

Украинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Getty Images / Libkos/Liberov Kostiantyn
Украинский военный. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Текущий год истощил ВСУ до предела, заявил начальник Генштаба Андрей Гнатов.
«
"Положение очень тяжелое, этот военный год довел нас до изнеможения", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста Zeit о нехватке личного состава.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Слон в офисе. Зеленскому угрожает новый фронт
Вчера, 08:00

Как сообщал постпред России при ООН Василий Небензя, ВСУ потеряли более 1,7 миллиона военнослужащих с начала спецоперации.

Киевский режим в последнее время столкнулся с серьезной нехваткой солдат, а насильственные действия сотрудников военкоматов постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации. На этих записях представители ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах, нередко применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста всеми силами пытаются избежать отправки на передовую: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, они злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Мобилизация на Украине
26 декабря 2023, 12:00
Инфографика
Мобилизация на УкраинеПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАндрей ГнатовВооруженные силы Украины
 
 
