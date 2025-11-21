Глава Генштаба ВСУ признал, что этот год довел армию до изнеможения

"Положение очень тяжелое, этот военный год довел нас до изнеможения", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста Zeit о нехватке личного состава.

Как сообщал постпред России при ООН Василий Небензя, ВСУ потеряли более 1,7 миллиона военнослужащих с начала спецоперации.