МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Текущий год истощил ВСУ до предела, заявил начальник Генштаба Андрей Гнатов.
"Положение очень тяжелое, этот военный год довел нас до изнеможения", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста Zeit о нехватке личного состава.
Как сообщал постпред России при ООН Василий Небензя, ВСУ потеряли более 1,7 миллиона военнослужащих с начала спецоперации.
Киевский режим в последнее время столкнулся с серьезной нехваткой солдат, а насильственные действия сотрудников военкоматов постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации. На этих записях представители ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах, нередко применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста всеми силами пытаются избежать отправки на передовую: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, они злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.