https://ria.ru/20251121/vsu-2056576063.html
ВСУ потеряли до 550 военных и два танка в зоне группировки войск "Днепр"
ВСУ потеряли до 550 военных и два танка в зоне группировки войск "Днепр" - РИА Новости, 21.11.2025
ВСУ потеряли до 550 военных и два танка в зоне группировки войск "Днепр"
За неделю ВСУ потеряли до 550 военных и два танка в зоне ответственности группировки войск "Днепр", освободившей Малую Токмачку в Запорожской области, сообщило... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T13:40:00+03:00
2025-11-21T13:40:00+03:00
2025-11-21T13:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391900_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_4c7b4be742b67784f6ffa8df18207dfc.jpg
https://ria.ru/20251121/ukraina-2056367349.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391900_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6f47d63d93ba6e3461c7c38684df5cbb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 550 военных и два танка в зоне группировки войск "Днепр"
МО РФ: ВСУ потеряли до 550 военных и два танка в зоне войск "Днепр"