ВСУ потеряли свыше 1570 боевиков в зоне работы "Запада" за неделю
13:33 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/vsu-2056572723.html
ВСУ потеряли свыше 1570 боевиков в зоне работы "Запада" за неделю
ВСУ потеряли свыше 1570 боевиков в зоне работы "Запада" за неделю - РИА Новости, 21.11.2025
ВСУ потеряли свыше 1570 боевиков в зоне работы "Запада" за неделю
ВСУ потеряли за неделю более 1570 военнослужащих и четыре танка в зоне работы российской группировки "Запад", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T13:33:00+03:00
2025-11-21T13:33:00+03:00
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://ria.ru/20251121/tsentr-2056571866.html
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли свыше 1570 боевиков в зоне работы "Запада" за неделю

МО РФ: ВСУ потеряли более 1570 военных в зоне работы "Запада" за неделю

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. ВСУ потеряли за неделю более 1570 военнослужащих и четыре танка в зоне работы российской группировки "Запад", сообщили в Минобороны РФ.
"Всего за неделю в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери ВСУ составили свыше 1570 военнослужащих, четыре танка, 32 боевые бронированные машины, 133 автомобиля и 13 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 29 складов боеприпасов и 58 станций радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что группировка нанесла поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии.
Группировка "Центр" уничтожила за неделю 3165 военных ВСУ
Вчера, 13:31
 
БезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
