ВСУ потеряли свыше 1570 боевиков в зоне работы "Запада" за неделю
ВСУ потеряли свыше 1570 боевиков в зоне работы "Запада" за неделю
ВСУ потеряли за неделю более 1570 военнослужащих и четыре танка в зоне работы российской группировки "Запад", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T13:33:00+03:00
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
