Группировка "Южная" уничтожила более 1195 боевиков ВСУ за неделю
Группировка "Южная" уничтожила более 1195 боевиков ВСУ за неделю
ВСУ за неделю потеряли более 1195 боевиков в зоне действий российской "Южной" группировки войск, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 21.11.2025
