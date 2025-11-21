Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Южная" уничтожила более 1195 боевиков ВСУ за неделю - РИА Новости, 21.11.2025
13:31 21.11.2025
Группировка "Южная" уничтожила более 1195 боевиков ВСУ за неделю
Группировка "Южная" уничтожила более 1195 боевиков ВСУ за неделю
ВСУ за неделю потеряли более 1195 боевиков в зоне действий российской "Южной" группировки войск, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 21.11.2025
безопасность
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Группировка "Южная" уничтожила более 1195 боевиков ВСУ за неделю

МО РФ: ВСУ потеряли более 1195 боевиков в зоне действий "Южной" за неделю

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 1195 боевиков в зоне действий российской "Южной" группировки войск, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Платоновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны", - говорится в сводке военного ведомства.
"За неделю на данном направлении потери противника составили более 1195 военнослужащих, танк, 21 боевая бронированная машина, 115 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 12 станций радиоэлектронной борьбы, а также 26 складов боеприпасов, горючего и материальных средств", - отмечает МО РФ.
ВС России освободили Радостное в Днепропетровской области
БезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
