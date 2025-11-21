Рейтинг@Mail.ru
ВСУ используют мирных жителей в качестве живого щита, заявил Небензя
21.11.2025
ВСУ используют мирных жителей в качестве живого щита, заявил Небензя
ВСУ используют мирных жителей в качестве живого щита, заявил Небензя - РИА Новости, 21.11.2025
ВСУ используют мирных жителей в качестве живого щита, заявил Небензя
ВСУ используют мирных жителей в качестве живого щита, размещая командные пункты в частных жилых домах, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 21.11.2025
в мире, россия, василий небензя, вооруженные силы украины, оон
В мире, Россия, Василий Небензя, Вооруженные силы Украины, ООН
ВСУ используют мирных жителей в качестве живого щита, заявил Небензя

Небензя: ВСУ размещают командные пункты в частных жилых домах

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Нэнси Сисель
Перейти в медиабанк
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 21 ноя – РИА Новости. ВСУ используют мирных жителей в качестве живого щита, размещая командные пункты в частных жилых домах, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"То, что ВСУ используют мирных жителей в качестве живого щита, размещают командные пункты в частных жилых домах, системы ПВО в жилых кварталах, проводят военные мероприятия в центрах густонаселенных городов, подтверждают теперь и иностранные журналисты, которых сложно заподозрить в пророссийских взглядах. Но целенаправленное убийство выходящих из зоны боевых действий единичных гражданских лиц – за гранью зла, не то, что гуманитарного права", – сказал он в ходе заседания Совбеза ООН.
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Небензя оценил потери ВСУ с начала спецоперации
В мире, Россия, Василий Небензя, Вооруженные силы Украины, ООН
 
 
