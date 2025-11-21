https://ria.ru/20251121/vstrecha-2056726404.html
В Белом доме началась встреча Трампа с избранным мэром Нью-Йорка
В Белом доме началась встреча Трампа с избранным мэром Нью-Йорка
ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. В Белом доме началась встреча президента США Дональда Трампа с избранным мэром Нью-Йорка Зохраном Мамдани, которого американский лидер ранее неоднократно называл коммунистом и угрожал лишить мегаполис федерального финансирования в случае победы демократа.
Ранее Трамп
в интервью журналисту Брайану Килмиду допустил, что поладит с Мамдани во время встречи с ним в Вашингтоне
.
В четверг пресс-секретарь американской администрации Каролин Левитт
, анонсируя встречу с Мамдани, объявила журналистам, что в Белый дом приедет коммунист и эта встреча доказывает, что Трамп готов общаться с кем угодно ради благополучия граждан США
.
В ноябре Мамдани одержал победу на выборах мэра Нью-Йорка
и 1 января 2026 года станет самым молодым градоначальником в XXI веке и первым мусульманином на этой должности. Срок его полномочий продлится четыре года. Затем он сможет еще один раз претендовать на должность.
Мамдани выступает за создание магазинов, где будут доступны недорогие продукты питания, заморозку цен на аренду жилья в некоторых районах города и отмену платы за проезд в автобусах. Он выдвигался от Демократических социалистов Америки, выиграл предварительные выборы Демократической партии.
Трамп угрожал сократить федеральное финансирование крупнейшего города, если Мамдани станет мэром, и называл его коммунистом.