В Белом доме началась встреча Трампа с избранным мэром Нью-Йорка

ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. В Белом доме началась встреча президента США Дональда Трампа с избранным мэром Нью-Йорка Зохраном Мамдани, которого американский лидер ранее неоднократно называл коммунистом и угрожал лишить мегаполис федерального финансирования в случае победы демократа.

Мамдани выступает за создание магазинов, где будут доступны недорогие продукты питания, заморозку цен на аренду жилья в некоторых районах города и отмену платы за проезд в автобусах. Он выдвигался от Демократических социалистов Америки, выиграл предварительные выборы Демократической партии.