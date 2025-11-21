https://ria.ru/20251121/vs-2056568912.html
ВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР
Бойцы "Запада" установили контроль над четырьмя населенными пунктами в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 21.11.2025
ВС России освободили Новоселовку, Ставки, Масляковку и Ямполь в ДНР