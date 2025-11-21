Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:25 21.11.2025 (обновлено: 16:51 21.11.2025)
https://ria.ru/20251121/vs-2056568912.html
ВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР
ВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 21.11.2025
ВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР
Бойцы "Запада" установили контроль над четырьмя населенными пунктами в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T13:25:00+03:00
2025-11-21T16:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
ямполь
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
красный лиман
харьковская область
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391171_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_577547b2153fb2f1435cd7a3c59f52b8.jpg
https://ria.ru/20251120/putin-2056435585.html
ямполь
донецкая народная республика
красный лиман
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391171_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_95c5b2bf0a9b88aed9e68f362ae06935.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ямполь, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, красный лиман, харьковская область, денис пушилин, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Ямполь, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Красный Лиман, Харьковская область, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР

ВС России освободили Новоселовку, Ставки, Масляковку и Ямполь в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Бойцы "Запада" установили контроль над четырьмя населенными пунктами в ДНР, сообщило Минобороны.
"Освобождены Новоселовка, Ставки, Масляковка, Ямполь", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили четыре населенных пункта в ДНР
Подразделения группировки войск Запад освободили четыре населенных пункта в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили четыре населенных пункта в ДНР
Кроме того, бойцы установили контроль над Петропавловкой в Харьковской области.
За неделю в зоне действия группировки ВСУ потеряли:
  • свыше 1570 боевиков;
  • четыре танка;
  • 32 ББМ;
  • 133 автомобиля;
  • 13 орудий полевой артиллерии;
  • 29 складов боеприпасов;
  • 58 станций радиоэлектронной борьбы.
Путин посещает один из командных пунктов группировки Запад - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Герасимов на командном пункте доложил Путину об освобождении Купянска
20 ноября, 21:15
 
Специальная военная операция на УкраинеЯмпольДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьКрасный ЛиманХарьковская областьДенис ПушилинВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала