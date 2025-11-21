ВС России нанесли шесть групповых ударов по объектам ВПК Украины

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российские военные в течение недели в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам в РФ нанесли один массированный и шесть групповых ударов по предприятиям украинского ВПК, связанным с ними объектам энергетики, а также инфраструктуре ВСУ, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России с 15 по 21 ноября т. г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины и объекты топливно-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, транспортная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, места сборки, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников", - говорится в сообщении.