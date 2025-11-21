ВС России нанесли шесть групповых ударов по объектам ВПК Украины

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российские военные в течение недели в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам в РФ нанесли один массированный и шесть групповых ударов по предприятиям украинского ВПК, связанным с ними объектам энергетики, а также инфраструктуре ВСУ, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.