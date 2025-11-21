Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли шесть групповых ударов по объектам ВПК Украины - РИА Новости, 21.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:23 21.11.2025 (обновлено: 13:24 21.11.2025)
ВС России нанесли шесть групповых ударов по объектам ВПК Украины
ВС России нанесли шесть групповых ударов по объектам ВПК Украины
украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российские военные в течение недели в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам в РФ нанесли один массированный и шесть групповых ударов по предприятиям украинского ВПК, связанным с ними объектам энергетики, а также инфраструктуре ВСУ, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России с 15 по 21 ноября т. г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины и объекты топливно-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, транспортная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, места сборки, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников", - говорится в сообщении.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
На Западе раскрыли, какой "сюрприз" Зеленский готовит в ответ на план США
Вчера, 08:33
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
