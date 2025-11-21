https://ria.ru/20251121/vrach-2056486954.html
Врач из Владивостока помогла студентке из КНДР в автобусе
Врач из Владивостока помогла студентке из КНДР в автобусе - РИА Новости, 21.11.2025
Врач из Владивостока помогла студентке из КНДР в автобусе
Врач из Владивостока по пути из отпуска в КНДР оказала помощь студентке из Северной Кореи, которой стало плохо в туристическом автобусе, сообщает Приморская... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T05:16:00+03:00
2025-11-21T05:16:00+03:00
2025-11-21T05:16:00+03:00
владивосток
кндр (северная корея)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101814/73/1018147363_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_f2576cd9f6691c3ada9fe0f88bbc815d.jpg
https://ria.ru/20251108/operatsiya-2053444214.html
https://ria.ru/20250924/moskva-2043962826.html
владивосток
кндр (северная корея)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101814/73/1018147363_245:0:2378:1600_1920x0_80_0_0_96436dfce400866b695d5392846f97a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, кндр (северная корея), общество
Владивосток, КНДР (Северная Корея), Общество
Врач из Владивостока помогла студентке из КНДР в автобусе
Врач из Владивостока помогла северокорейской студентке по пути из отпуска в КНДР
ВЛАДИВОСТОК, 21 ноя - РИА Новости. Врач из Владивостока по пути из отпуска в КНДР оказала помощь студентке из Северной Кореи, которой стало плохо в туристическом автобусе, сообщает Приморская краевая клиническая больница №2.
"Во время возвращения из Северной Кореи, где проводила отпуск зав. отделом ОМПР, врач-инфекционист Центра СПИД Анастасия Черникова, она оказала помощь девушке, которая почувствовала себя плохо", - говорится в сообщении.
Автобус от туристической фирмы сломался и к россиянам подсадили группу северокорейских студенток, ехавших на учебу во Владивосток
. В пути одну из пассажирок сначала сильно тошнило, и все думали, что ее укачало, потом она стала терять сознание.
У туристов не было связи и переводчика, но нашёлся русско-корейский разговорник. С его помощью врач объяснила корейским девушкам, что работает в больнице. Она нашла в автобусе тонометр, который показал критически низкое давление — 50 на 20 миллиметров ртутного столба, а пациентка находилась в состоянии сильнейшего стресса.
С помощью жестов и разговорника выяснилось, что студентка около суток добиралась до станции и почти ничего не ела. Девушку накормили и через 30 минут давление стало приходить в норму.