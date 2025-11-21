Рейтинг@Mail.ru
Врач из Владивостока помогла студентке из КНДР в автобусе - РИА Новости, 21.11.2025
05:16 21.11.2025
Врач из Владивостока помогла студентке из КНДР в автобусе
Врач из Владивостока помогла студентке из КНДР в автобусе - РИА Новости, 21.11.2025
Врач из Владивостока помогла студентке из КНДР в автобусе
Врач из Владивостока по пути из отпуска в КНДР оказала помощь студентке из Северной Кореи, которой стало плохо в туристическом автобусе, сообщает Приморская... РИА Новости, 21.11.2025
владивосток
кндр (северная корея)
владивосток
кндр (северная корея)
Новости
владивосток, кндр (северная корея), общество
Владивосток, КНДР (Северная Корея), Общество
Врач из Владивостока помогла студентке из КНДР в автобусе

Врач из Владивостока помогла северокорейской студентке по пути из отпуска в КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 21 ноя - РИА Новости. Врач из Владивостока по пути из отпуска в КНДР оказала помощь студентке из Северной Кореи, которой стало плохо в туристическом автобусе, сообщает Приморская краевая клиническая больница №2.
"Во время возвращения из Северной Кореи, где проводила отпуск зав. отделом ОМПР, врач-инфекционист Центра СПИД Анастасия Черникова, она оказала помощь девушке, которая почувствовала себя плохо", - говорится в сообщении.
Автобус от туристической фирмы сломался и к россиянам подсадили группу северокорейских студенток, ехавших на учебу во Владивосток. В пути одну из пассажирок сначала сильно тошнило, и все думали, что ее укачало, потом она стала терять сознание.
У туристов не было связи и переводчика, но нашёлся русско-корейский разговорник. С его помощью врач объяснила корейским девушкам, что работает в больнице. Она нашла в автобусе тонометр, который показал критически низкое давление — 50 на 20 миллиметров ртутного столба, а пациентка находилась в состоянии сильнейшего стресса.
С помощью жестов и разговорника выяснилось, что студентка около суток добиралась до станции и почти ничего не ела. Девушку накормили и через 30 минут давление стало приходить в норму.
