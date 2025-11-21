В Воронеже осудили восемь организаторов ячейки "Свидетелей Иеговы"*

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Восемь организаторов ячейки запрещенной в РФ экстремистской организации "Свидетели Иеговы"* получили в Воронеже сроки от 6 до 7 лет колонии общего режима, еще двое осуждены условно, сообщила пресс-служба Левобережного суда Воронежа.

На странице суда в соцсети "ВКонтакте" сообщается, что в пятницу суд рассмотрел уголовное дело по части 1 статьи 282.2 (организация деятельности экстремистской организации) в отношении 10 подсудимых.

"Им назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима сроком от 6 до 7 лет, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в работе общественных религиозных организаций на срок 5 лет, двоим осужденным наказание в виде лишения свободы заменено на условное, остальные осужденные взяты под стражу в зале суда", - информирует пресс-служба.