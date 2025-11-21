https://ria.ru/20251121/voronezh-2056635420.html
В Воронеже осудили восемь организаторов ячейки "Свидетелей Иеговы"*
В Воронеже осудили восемь организаторов ячейки "Свидетелей Иеговы"* - РИА Новости, 21.11.2025
В Воронеже осудили восемь организаторов ячейки "Свидетелей Иеговы"*
Восемь организаторов ячейки запрещенной в РФ экстремистской организации "Свидетели Иеговы"* получили в Воронеже сроки от 6 до 7 лет колонии общего режима
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Восемь организаторов ячейки запрещенной в РФ экстремистской организации "Свидетели Иеговы"* получили в Воронеже сроки от 6 до 7 лет колонии общего режима, еще двое осуждены условно, сообщила пресс-служба Левобережного суда Воронежа.
На странице суда в соцсети "ВКонтакте" сообщается, что в пятницу суд рассмотрел уголовное дело по части 1 статьи 282.2 (организация деятельности экстремистской организации) в отношении 10 подсудимых.
"Осужденные, находясь на территории Белгородской области
и города Воронежа
, в период с 01.09.2018 по 09.02.2020, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили умышленные действия организационного характера, направленные на организацию деятельности экстремистской организации - местной религиозной организации Свидетелей Иеговы
* "Центральная, Воронеж", - говорится в сообщении.
Суд признал всех обвиняемых виновными.
"Им назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима сроком от 6 до 7 лет, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в работе общественных религиозных организаций на срок 5 лет, двоим осужденным наказание в виде лишения свободы заменено на условное, остальные осужденные взяты под стражу в зале суда", - информирует пресс-служба.
В апреле 2017 года Верховный суд РФ
запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации. За официальным запретом последовали задержания организаторов местных ячеек в регионах России, не прекративших работу после решения ВС РФ.
* Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории России.