Спикер нижегородского парламента Люлин призвал учиться у волонтеров СВО - РИА Новости, 21.11.2025
Нижегородская область
 
15:18 21.11.2025
Спикер нижегородского парламента Люлин призвал учиться у волонтеров СВО
Нам всем есть чему поучиться у женщин, чья энергия и решимость приближает общую для страны Победу, заявил председатель законодательного собрания Нижегородской... РИА Новости, 21.11.2025
нижегородская область
нижегородская область, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
Спикер нижегородского парламента Люлин призвал учиться у волонтеров СВО

Люлин: волонтеры демонстрируют удивительную силу духа, у них есть чему поучиться

© Пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской областиСпикер Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 ноя – РИА Новости. Нам всем есть чему поучиться у женщин, чья энергия и решимость приближает общую для страны Победу, заявил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин на встрече с жительницами региона, оказывающими поддержку участникам СВО.
Участницы встречи из разных муниципалитетов области поделились личным опытом помощи фронту: одни вяжут носки для военнослужащих, другие изготавливают маскировочные сети, третьи готовят сублимированные супы.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Путин поблагодарил Никитина за помощь семьям бойцов СВО
23 августа, 00:04
"В ходе дискуссии обсуждались ключевые вопросы координации помощи. Волонтеры предложили создать единый интернет-портал для оптимизации работы. Договорились о совместной работе и помощи со стороны законодателей в закупке материалов для производства маскировочных сетей и окопных свечей через АНО "Дом народного единства", а также об организации юридических консультаций по созданию НКО и получению грантов", - сообщает пресс-служба регионального парламента.
Особое внимание волонтеры уделили поддержке семей погибших военнослужащих и ветеранов СВО. Участники договорились проработать вопросы ускорения оформления документов и организации психологической помощи для бойцов и их семей на региональном уровне.
Подводя итоги, председатель законодательного собрания Нижегородской области поблагодарил всех участниц за труд и конструктивный диалог.
"По статистике, каждый третий россиянин сегодня занимается волонтерской работой, и нижегородцы здесь на передовой. Любому человеку, который нуждается в поддержке, важно знать, что рядом есть неравнодушные люди. Многие из этих женщин потеряли мужей, сыновей. Но беда их не сломила. Сотни "Газелей" и "Камазов" с гумпомощью они отправили на СВО и продолжают делать это ежедневно. Они привыкли справляться сами, но дело это общее, и государство не должно безмолвно стоять в стороне. Они демонстрируют удивительную силу духа, и нам всем есть чему поучиться у этих сильных женщин", – приводятся в сообщении слова Люлина.
Медаль За поддержку СВО (Нижегородская область) - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Нижегородские депутаты учредили медаль "За поддержку СВО"
25 сентября, 16:28
 
Заголовок открываемого материала