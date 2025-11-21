Спикер нижегородского парламента Люлин призвал учиться у волонтеров СВО

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 ноя – РИА Новости. Нам всем есть чему поучиться у женщин, чья энергия и решимость приближает общую для страны Победу, заявил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин на встрече с жительницами региона, оказывающими поддержку участникам СВО.
Участницы встречи из разных муниципалитетов области поделились личным опытом помощи фронту: одни вяжут носки для военнослужащих, другие изготавливают маскировочные сети, третьи готовят сублимированные супы.
"В ходе дискуссии обсуждались ключевые вопросы координации помощи. Волонтеры предложили создать единый интернет-портал для оптимизации работы. Договорились о совместной работе и помощи со стороны законодателей в закупке материалов для производства маскировочных сетей и окопных свечей через АНО "Дом народного единства", а также об организации юридических консультаций по созданию НКО и получению грантов", - сообщает пресс-служба регионального парламента.
Особое внимание волонтеры уделили поддержке семей погибших военнослужащих и ветеранов СВО. Участники договорились проработать вопросы ускорения оформления документов и организации психологической помощи для бойцов и их семей на региональном уровне.
Подводя итоги, председатель законодательного собрания Нижегородской области поблагодарил всех участниц за труд и конструктивный диалог.
"По статистике, каждый третий россиянин сегодня занимается волонтерской работой, и нижегородцы здесь на передовой. Любому человеку, который нуждается в поддержке, важно знать, что рядом есть неравнодушные люди. Многие из этих женщин потеряли мужей, сыновей. Но беда их не сломила. Сотни "Газелей" и "Камазов" с гумпомощью они отправили на СВО и продолжают делать это ежедневно. Они привыкли справляться сами, но дело это общее, и государство не должно безмолвно стоять в стороне. Они демонстрируют удивительную силу духа, и нам всем есть чему поучиться у этих сильных женщин", – приводятся в сообщении слова Люлина.
