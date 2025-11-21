Спикер нижегородского парламента Люлин призвал учиться у волонтеров СВО

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 ноя – РИА Новости. Нам всем есть чему поучиться у женщин, чья энергия и решимость приближает общую для страны Победу, заявил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин на встрече с жительницами региона, оказывающими поддержку участникам СВО.

Участницы встречи из разных муниципалитетов области поделились личным опытом помощи фронту: одни вяжут носки для военнослужащих, другие изготавливают маскировочные сети, третьи готовят сублимированные супы.

"В ходе дискуссии обсуждались ключевые вопросы координации помощи. Волонтеры предложили создать единый интернет-портал для оптимизации работы. Договорились о совместной работе и помощи со стороны законодателей в закупке материалов для производства маскировочных сетей и окопных свечей через АНО "Дом народного единства", а также об организации юридических консультаций по созданию НКО и получению грантов", - сообщает пресс-служба регионального парламента.

Особое внимание волонтеры уделили поддержке семей погибших военнослужащих и ветеранов СВО. Участники договорились проработать вопросы ускорения оформления документов и организации психологической помощи для бойцов и их семей на региональном уровне.

Подводя итоги, председатель законодательного собрания Нижегородской области поблагодарил всех участниц за труд и конструктивный диалог.