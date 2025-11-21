Рейтинг@Mail.ru
Саратовские волонтеры отправили бойцам СВО чай и теплые вещи
Надежные люди
 
09:47 21.11.2025
Саратовские волонтеры отправили бойцам СВО чай и теплые вещи
Саратовские волонтеры отправили бойцам СВО чай и теплые вещи
Саратовские волонтеры отправили бойцам СВО чай и теплые вещи

САРАТОВ, 21 ноя - РИА Новости. "Серебряные" волонтеры из Саратовской области отправили участникам СВО чай, теплые вещи, противодроновые накидки и медикаменты, сообщили в министерстве труда и социальной защиты региона.
"Умелыми руками женщин из Аркадакского района подготовлена очередная партия чая. В состав напитка вошел черный чай с добавлением мяты, мелиссы, зверобоя и сухих яблок. Травы и ягоды заготавливали заранее: сначала сушили, измельчали, перемешивали, затем все упаковывали в маленькие пакетики. Ароматный и полезный подарок в количестве 600 штук отправлен защитникам", - рассказали в минтруда области.
В Аткарском районе для отправки на передовую подготовлена очередная противодроновых накидок, одеял, маскировочных сетей, теплых поясов и носков. В Хвалынском районе собраны для бойцов продукты и медикаменты.
"С теплом для наших героев в Ровенском районе делают консервные заготовки и вяжут теплые вещи, шерстяные носки отправляют старшие из Марксовского района. Жительница села Переезд Екатериновского района, "серебряный" волонтер Мария Глухова подготовила для отправки партию носков и варежек, а волонтер из Ровенского района Зинаида Соина – очередную партию окопных свечей", - добавили в саратовском министерстве.
Правительство Бурятии отправили в зону СВО партию БПЛА, усилители сигнала дронов, тепловизионные прицелы и портативные рации - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Бурятия передала на СВО спецсредства для выполнения боевых задач
Надежные людиСаратовская областьСВО
 
 
