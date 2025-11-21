Эксперт назвал безалкогольное вино глобальным трендом

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Безалкогольное вино - глобальный тренд, в этом сегменте уже работают многие виноделы по всему миру, рассказал РИА Новости руководитель информационно-образовательного центра ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности (ВНИИПБиВП), руководитель винного гида "Top100Wines" Андрей Григорьев.

"Что касается безалкогольного вина, это тоже глобальный тренд, мы здесь как бы не одни. Более того, ряд очень серьезных виноделов давно этой проблемой занимаются, потому что основная проблема безалкогольного вина, что когда ты удаляешь спирт, то фактически вино теряет не только, как бы тело и объемность, становится таким более жидким, худосочным", - рассказал Григорьев в кулуарах Международной научно-практической конференции по актуальным вопросам виноделия.

По его словам, напиток также теряет ароматику при удалении спирта, вино становится без аромата и вкуса.

"То, что в массе своей сейчас представлено на рынках, это, к сожалению, просто оставляется довольно много сахара, чтобы придать какой-то объем", - добавил Григорьев.

Вместе с тем, он отметил, что проблема актуальна, при этом решить ее будет не очень просто. Для этого необходимо модернизировать технологии, чтобы производить вина такого вида.

"Но опять, если потребитель готов за это платить, а мы видим сейчас практически везде, по крайней мере в большинстве супермаркетов, на полках безалкогольное вино стоит импортное. Значит, спрос у него есть. Ну соответственно, зачем отдавать этот рынок, давайте попробуем сделать", - заключил он.