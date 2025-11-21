Ночь видеоигр пройдет с 29 на 30 ноября в рамках Московской недели видеоигр

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Ночь видеоигр, которая пройдет с 29 на 30 ноября на площадке VK Play Арена, станет одним из центральных событий Московской международной недели видеоигр, сообщают организаторы.

На одну ночь площадка превратится в компьютерный клуб с интерактивными зонами, который объединит онлайн и офлайн форматы. Ключевым форматом станет игровой турнир, который пройдет в отдельной зоне, где участники смогут посоревноваться друг с другом один на один.

Помимо турнира будет доступна зона для "свободной" игры с современными ПК и популярными дисциплинами. Те, кто предпочитает игры 80-х и 90-х годов, смогут посетить ретро-зону с автоматами с культовыми играми, а также поиграть в настольные игры. Кроме того, жители и гости столицы смогут посетить косплей гримерку — пространство,которое позволяет погрузиться в атмосферу любимой игры и примерить образ своего героя.

Специальным гостем Ночи видеоигр станет чемпион мира по CS и популярный стример Dosia.

Еще одним форматом станет танцевальное шоу Just Dance. Хедлайнером музыкальной программы станет лауреат премий Муз-ТВ, Золотой Граммофон, MTV Russia Music Awards и многих других Dj Smash. Гостей также ждет выступление Tony Watkins Band - рок-группы, фронтмен которой является глава Astrum Entertainment Тони Уоткинс.

Вход бесплатный для всех желающих по предварительной регистрации на сайте Недели видеоигр.