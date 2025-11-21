Ночь видеоигр пройдет с 29 на 30 ноября в рамках Московской недели видеоигр

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Ночь видеоигр, которая пройдет с 29 на 30 ноября на площадке VK Play Арена, станет одним из центральных событий Московской международной недели видеоигр, сообщают организаторы.
На одну ночь площадка превратится в компьютерный клуб с интерактивными зонами, который объединит онлайн и офлайн форматы. Ключевым форматом станет игровой турнир, который пройдет в отдельной зоне, где участники смогут посоревноваться друг с другом один на один.
Помимо турнира будет доступна зона для "свободной" игры с современными ПК и популярными дисциплинами. Те, кто предпочитает игры 80-х и 90-х годов, смогут посетить ретро-зону с автоматами с культовыми играми, а также поиграть в настольные игры. Кроме того, жители и гости столицы смогут посетить косплей гримерку — пространство,которое позволяет погрузиться в атмосферу любимой игры и примерить образ своего героя.
Специальным гостем Ночи видеоигр станет чемпион мира по CS и популярный стример Dosia.
Еще одним форматом станет танцевальное шоу Just Dance. Хедлайнером музыкальной программы станет лауреат премий Муз-ТВ, Золотой Граммофон, MTV Russia Music Awards и многих других Dj Smash. Гостей также ждет выступление Tony Watkins Band - рок-группы, фронтмен которой является глава Astrum Entertainment Тони Уоткинс.
Вход бесплатный для всех желающих по предварительной регистрации на сайте Недели видеоигр.
Первая Московская международная неделя видеоигр организована Агентством креативных индустрий Москвы при столичном департаменте культуры. Ее цель – продемонстрировать российские игровые разработки и столичную инфраструктуру для развития индустрии видеоигр, а также укрепить позиции московских студий на международных рынках.