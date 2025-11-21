Рейтинг@Mail.ru
Ночь видеоигр пройдет с 29 на 30 ноября в рамках Московской недели видеоигр - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/videoigry-2056448901.html
Ночь видеоигр пройдет с 29 на 30 ноября в рамках Московской недели видеоигр
Ночь видеоигр пройдет с 29 на 30 ноября в рамках Московской недели видеоигр - РИА Новости, 21.11.2025
Ночь видеоигр пройдет с 29 на 30 ноября в рамках Московской недели видеоигр
Ночь видеоигр, которая пройдет с 29 на 30 ноября на площадке VK Play Арена, станет одним из центральных событий Московской международной недели видеоигр,... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T10:00:00+03:00
2025-11-21T10:00:00+03:00
москва
общество
видеоигры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056447999_0:45:836:515_1920x0_80_0_0_06d41a0b58e450f89748b54d91d05703.jpg
https://ria.ru/20251120/videoigry-2056306099.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056447999_45:0:790:559_1920x0_80_0_0_28eda390ac0ae0d870c640ec8747a345.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, общество, видеоигры
Москва, Общество, видеоигры

Ночь видеоигр пройдет с 29 на 30 ноября в рамках Московской недели видеоигр

© Фото : Пресс-служба Московской недели видеоигрВидеоигры
Видеоигры - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Фото : Пресс-служба Московской недели видеоигр
Видеоигры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Ночь видеоигр, которая пройдет с 29 на 30 ноября на площадке VK Play Арена, станет одним из центральных событий Московской международной недели видеоигр, сообщают организаторы.
На одну ночь площадка превратится в компьютерный клуб с интерактивными зонами, который объединит онлайн и офлайн форматы. Ключевым форматом станет игровой турнир, который пройдет в отдельной зоне, где участники смогут посоревноваться друг с другом один на один.
Помимо турнира будет доступна зона для "свободной" игры с современными ПК и популярными дисциплинами. Те, кто предпочитает игры 80-х и 90-х годов, смогут посетить ретро-зону с автоматами с культовыми играми, а также поиграть в настольные игры. Кроме того, жители и гости столицы смогут посетить косплей гримерку — пространство,которое позволяет погрузиться в атмосферу любимой игры и примерить образ своего героя.
Специальным гостем Ночи видеоигр станет чемпион мира по CS и популярный стример Dosia.
Еще одним форматом станет танцевальное шоу Just Dance. Хедлайнером музыкальной программы станет лауреат премий Муз-ТВ, Золотой Граммофон, MTV Russia Music Awards и многих других Dj Smash. Гостей также ждет выступление Tony Watkins Band - рок-группы, фронтмен которой является глава Astrum Entertainment Тони Уоткинс.
Вход бесплатный для всех желающих по предварительной регистрации на сайте Недели видеоигр.
Первая Московская международная неделя видеоигр организована Агентством креативных индустрий Москвы при столичном департаменте культуры. Ее цель – продемонстрировать российские игровые разработки и столичную инфраструктуру для развития индустрии видеоигр, а также укрепить позиции московских студий на международных рынках.
Более 50 сессий пройдет в рамках Московской международной недели видеоигр - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Более 50 сессий пройдет в рамках Московской международной недели видеоигр
20 ноября, 14:05
 
МоскваОбществовидеоигры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала