Ветеринары Подмосковья сделали свыше 18 тысяч рентгенов и УЗИ

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В государственных ветеринарных клиниках Подмосковья провели 18221 исследование за 10 месяцев 2025 года, из которых 9,9 тысячи составили ультразвуковые исследования и 8,2 тысячи – рентгенологические, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Наибольшее количество УЗИ выполнено в территориальном ветеринарном управлении в городском округе Домодедово – 3,7 тысячи исследований, а рентгеновских снимков сделано 3,3 тысячи. В ветеринарном управлении Мытищ сделали 2,7 тысячи УЗИ и 3,2 тысячи рентгенов, а в Одинцовском округе – 3,4 тысячи УЗИ и 1,7 тысячи рентгенов.
В распоряжении ветеринарных специалистов региона находится 50 современных УЗИ-аппаратов и 20 рентгенологических установок.
Записаться на прием к специалисту можно по телефону единого кол-центра или через портал "Мой АПК", где также есть адреса и график работы ветеринарных учреждений региона.