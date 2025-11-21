Рейтинг@Mail.ru
Ветеринары Подмосковья сделали свыше 18 тысяч рентгенов и УЗИ
Новости Подмосковья
 
17:48 21.11.2025
Ветеринары Подмосковья сделали свыше 18 тысяч рентгенов и УЗИ
Ветеринары Подмосковья сделали свыше 18 тысяч рентгенов и УЗИ - РИА Новости, 21.11.2025
Ветеринары Подмосковья сделали свыше 18 тысяч рентгенов и УЗИ
В государственных ветеринарных клиниках Подмосковья провели 18221 исследование за 10 месяцев 2025 года, из которых 9,9 тысячи составили ультразвуковые... РИА Новости, 21.11.2025
московская область (подмосковье), ветеринария, животные
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Ветеринария, Животные
Ветеринары Подмосковья сделали свыше 18 тысяч рентгенов и УЗИ

Ветеринары Подмосковья провели свыше 18 тысяч рентгенов и УЗИ за 10 месяцев

© РИА Новости / Александр КряжевВетеринарные врачи во время ультразвукового исследования кошки
Ветеринарные врачи во время ультразвукового исследования кошки - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Ветеринарные врачи во время ультразвукового исследования кошки . Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В государственных ветеринарных клиниках Подмосковья провели 18221 исследование за 10 месяцев 2025 года, из которых 9,9 тысячи составили ультразвуковые исследования и 8,2 тысячи – рентгенологические, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Наибольшее количество УЗИ выполнено в территориальном ветеринарном управлении в городском округе Домодедово – 3,7 тысячи исследований, а рентгеновских снимков сделано 3,3 тысячи. В ветеринарном управлении Мытищ сделали 2,7 тысячи УЗИ и 3,2 тысячи рентгенов, а в Одинцовском округе – 3,4 тысячи УЗИ и 1,7 тысячи рентгенов.
В распоряжении ветеринарных специалистов региона находится 50 современных УЗИ-аппаратов и 20 рентгенологических установок.
Записаться на прием к специалисту можно по телефону единого кол-центра или через портал "Мой АПК", где также есть адреса и график работы ветеринарных учреждений региона.
Почти на 90% снизилась заболеваемость бешенством у животных в Подмосковье
Заголовок открываемого материала
Заголовок открываемого материала