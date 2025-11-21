Рейтинг@Mail.ru
Венгрия призвала Европу не саботировать мирный план США по Украине
15:10 21.11.2025 (обновлено: 15:25 21.11.2025)
Венгрия призвала Европу не саботировать мирный план США по Украине
Венгрия призвала Европу не саботировать мирный план США по Украине - РИА Новости, 21.11.2025
Венгрия призвала Европу не саботировать мирный план США по Украине
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал европейских политиков не подрывать усилий по установлению мира на Украине и... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T15:10:00+03:00
2025-11-21T15:25:00+03:00
Венгрия призвала Европу не саботировать мирный план США по Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто призвал Европу не подрывать мирный план США по Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 21 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал европейских политиков не подрывать усилий по установлению мира на Украине и не саботировать план США.
"Мы настоятельно призываем европейских политиков не подрывать мирный план (президента США) Дональда Трампа, не подрывать мирные усилия американцев. Если бы европейские лидеры не препятствовали мирным усилиям Дональда Трампа в последние месяцы и не блокировали их, у нас были бы хорошие шансы на мир на Украине", - сказал Сийярто венгерским журналистам, трансляцию вел телеканал М1.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
ЕС плохо принял новость о мирном плане по Украине, заявил Сийярто
20 ноября, 20:14
По его словам, положительной стороной плана, опубликованного в СМИ, является то, что он якобы предполагает восстановление отношений с Россией, а не разделение мира на блоки.
"К сожалению, разница поразительна: пока американцы разрабатывают мирный план, а мы, венгры, его поддерживаем, европейские лидеры в Брюсселе хотят выделить Украине ещё 100 миллиардов евро на продолжение войны. Именно поэтому мы надеемся, что этот мирный план будет принят как можно скорее, что мир наступит как можно скорее, и что деньги европейцев не потекут в карманы военной мафии и коррумпированной системы, не поддающейся никакому контролю", - подчеркнул он.
В Белом доме заявили, что представители США, РФ и Украины продолжают переговоры по украинскому урегулированию и есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что официально Москва не получала информации о плане США. По его словам, есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается. Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже, добавил он.
В СМИ появился текст предполагаемого плана по урегулированию конфликта на Украине из 28 пунктов. Согласно документу, "Крым, Луганск, и Донецк будут признаны де-факто российскими, в том числе США". Киев выводит свои силы с территорий ДНР, которые сейчас находятся под его контролем. В Херсонской и Запорожской областях предполагается "заморозка вдоль линии соприкосновения". Украина закрепляет в конституции отказ от вступления в НАТО и соглашается быть безъядерным государством. Альянс берет обязательство не принимать Украину в свой состав и не размещать там свои войска. Численность ВСУ сокращается до 600 тысяч человек.
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Берлин намерен противодействовать плану США по Украине, пишут СМИ
Вчера, 15:01
 
